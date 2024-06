Cullera promou activitats i tallers saludables al barri del Raval

Una vintena d’associacions i col·lectius participen en aquesta jornada que es desenvoluparà el 28 de juny

Cullera impulsa una nova iniciativa europea que pretén promoure la salut de les ciutats.

En aquesta ocasió per a fomentar comportaments més saludables al barri del Raval de Sant Agustí, on s’han organitzat tallers i activitats per a, entre d’altres, previndre l’obesitat infantil, augmentar l’activitat física i potenciar hàbits d’alimentació saludable.

Aquesta jornada, que forma part del projecte europeu Health4EUkids, es desenvolupa sota el lema ‘Connectar junts amb salut’ i es realitzarà aquest divendres 28 de juny al Parc del Raval de 19 a 21 hores. Entre d’altres, comptarà amb tallers de lactància materna, activitat física amb diferents modalitats esportives, nutrició infantil amb menjar saludable, formació en salut pública, protecció solar i benestar animal.

Totes aquestes activitats són gratuïtes i l’objectiu és que participe el veïnat, famílies i tot aquell que vulga conèixer pràctiques per guanyar en benestar i salut.

En aquesta línia, la regidora de Sanitat, Susi Melià, a explicat que l’activitat pretén «educar i motivar a les famílies perquè adopten hàbits més beneficiosos per a la salut, tant infantil com adulta, i coneguen l’activitat social que té el municipi per aconseguir barris més actius i saludables».

Gran participació veïnal

L’esdeveniment comptarà amb la participació del CEIP San Agustí; Centre de Día de suport convivencial i educatiu “El Parc”; Centre de Salut de Cullera; AMAMANTA Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna; Farmacia Francisco Albanell (El Raval); Centro de Información Juvenil (CIJ); AMPA del CEIP San Agustín; Associació Cultural Raval en Acció; Romí Calí Asociación de Mujeres Gitanas; AAVV El Raval; Falla Plaça Alboraya; Falla Raval de Sant Agustí; Policía Local de Cullera; Colla Pas Plá; Centro de Salud Pública de Alzira; Club de Halterofilia de Cullera, Generalitat Valenciana i Asociación Cultural Obispado Gitano.