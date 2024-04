Cullera recapta més fons que mai contra el càncer

La Junta Local Contra el Càncer de la localitat ha aconseguit que el 2023 siga l’any més benèfic de la seua història amb quasi 40.000 euros

Una vegada més ha quedat demostrat que Cullera és una ciutat solidaria, empàtica i compromesa amb la lluita contra el càncer.

La Junta Local Contra el Càncer de Cullera ha aconseguit recaptar en l’exercici de 2023. Un total de 39.449 euros, que suposa batre el rècord aconseguit l’any passat amb 37.500 euros.

La presidenta de la Junta Local Contra el Càncer de la localitat, Maribel Vallet, ha mostrat la seua gratitud cap a «tota la societat de Cullera. Que any rere any no sols aconsegueixen mantindre la seua empatia i solidaritat. Sinó que augmenta considerablement, cosa que ens fa continuar treballant amb molta il·lusió, orgull i alegria». «Des de 2015 fins a l’actualitat existeix un increment gradual de persones involucrades amb aquesta causa i volem que continue sent així. Perquè en aquests últims 9 anys hem recaptat 208.000 euros», ha afirmat Vallet.

A més de l’augment de la recaptació total, el balanç de 2023 llança més dades positives. També ha existit un increment del número total de persones sòcies i vinculades a la AECC de Cullera. Cosa que ha permès augmentar les seues aportacions de 10.500 euros en 2022 a 13.000 euros en l’exercici passat. «Confiem que aquest any 2024 moltes més persones depositen el seu granet d’arena per a continuar creixent i lluitant units en aquesta causa». Ha conclòs la presidenta.

Tota aquesta recaptació aconseguida és fruit del bon treball i de l’important nombre d’actes i esdeveniments que ha organitzat durant tot 2023 l’associació benèfica. Destaca la tradicional postulació que sempre es realitza el diumenge després de la Baixà durant les Festes Majors. Així com el concert benèfic homenatge a Rocío Jurado interpretat per Tamara Jerez.

Destaca també la gala anual, la marxa solidària RunCáncer que va tindre lloc al mes de novembre, així com les diferents rifes i loteries que l’entitat organitza any rere any per a aconseguir més fons.