‘Els Tornejants’ tornaran a custodiar a la Mare de Déu del Castell 132 anys després

El consistori recupera elements tradicionals i històrics de la processó de Sant Vicent com ‘els cirialots’ a més d’altres personatges bíblics



La localitat tindrà també gegants nous en la processó general d’enguany



L’Ajuntament de Cullera continua amb la seua aposta per recupera el patrimoni cultural i festiu de la localitat. Una labor que ha permés que enguany la processó de Sant Vicent, que tindrà lloc el dilluns 17 d’abril a les 20h. Compte amb importants novetats.

La primera d’elles és que ‘els Tornejants’ tornaran a custodiar a la Mare de Déu del Castell 132 anys després. Es tracta de 8 guerrers que solemnement dansen davant de la Moreneta durant tot el recorregut de la processó general.

Segons els inventaris de les dos cases de roba més importants de l’època, ‘Casa Gimeno’ i ‘Casa Insa’, a Cullera es lloga un vestit per a un ‘Rei del Torneig” en 1864. També està documentat que en 1891 es lloga de manera completa el Ball de ‘els Tornejants. Sent 8 els dansaires que van participar en aquest ball acompanyats de quatre patges.

En 1891 va ser l’última vegada que van eixir ’els Tornejants’

L’especialista Enric Olivares, documenta que en 1891 va ser l’última vegada que van eixir ’els Tornejants’ a Cullera. Ja que en les següents relacions de lloguer de roba de ‘Casa Insa’ ja no apareixen.

El consistori ha recuperat ara aquesta tradició per a aquestes Festes Majors. En aquesta ocasió seran ‘els Tornejants’ d’Algemesí els que custodien a la Verge de l’Encarnació.

Una altra de les grans novetats és la recuperació de personatges i elements bíblics com Noé, conegut popularment com ‘l’Agüelo del Colomet’, l’Arca de l’Aliança, Josué, Salomón i la reina de Saba, i ‘els Cirialots’.

Dos nous gegants

A més enguany Cullera compta amb dos nous gegants. Es tracta del rei Jaume I i de la seua dona, la reina Violant d’Hongria. Fundadors de la vila de Cullera en el segle XIII i que representen l’estatus real que ostentava la localitat com a vila real.

Amb la incorporació i recuperació de tots aquests elements tradicionals i històrics. L’ajuntament pretén impulsar a més la declaració de les Festes Majors de Cullera com a Bé d’Interés Cultural de caràcter Immaterial.

Un projecte que va arrancar al desembre de 2021 i que compta amb el suport unànime de tots els sectors implicats en la festes patronals. Des dels ‘tauleters’, cambreres de la Verge, Junta del Patronat. Confraries, i agrupacions diverses de Cullera en general, representades en associacions de les danses, les falles o les bandes de música.





Descripció dels personatges i elements bíblics de la processó de Sant Vicent

El ‘Agüelo del Colomet’ és la figura que porta el colom que torna a l’arca després del Diluvi, a més d’un garrot que simbolitza l’ancianitat.

L’Arca de l’Aliança és el cofre sagrat que contenia les taules de la llei o Deu Manaments que Yahvé va entregar Moisés en la muntanya Sinaí. Els 4 portadors, joves hebreus, no podien tocar l’Arca per això es transporta amb unes llargues vares.

Josué, nomenat popularment ‘el que per al Sol’, era el Cap de les tribus d’Israel, porta un sol a la mà esquerra i una espasa en la dreta, en memòria de la batalla de Gabaón.

Salomó i la reina de Saba

Salomó i la reina de Saba: Simbolitzen la saviesa, el poder i la justícia. Salomó porta una corona real, un ceptre a la mà esquerra i una bola del món en la dreta. Al costat d’ell, la Reina de Saba, amb simbologia real, representa la fidelitat i la generositat.



‘Els Cirialots són un grup ancestral d’ancians, amb corona d’or, que porten grans ciris i túniques blanques, i que representen als 24 ancians de l’Apocalipsi que volten entorn de la llum divina. En la processó de Sant Vicent està previst que isquen deu ‘cirialots’.





Gegants rei Jaume I i la reina Violant d’Hongria

L’Ajuntament de Cullera ha adquirit una parella de gegants per a enriquir els actes de les festes patronals i seguir en el seu projecte de recuperació de les figures i elements que participaven en les cavalcades i la Processó General de Sant Vicent.

Es tracta de dos gegants que representen al rei Jaume I i a la seua esposa Violant d’Hongria, fundadors de Cullera en el segle XIII.

La seua construcció ha sigut a càrrec de l’artista català, Juan Manuel Avilés Prada. Aquest jove artista es caracteritza per utilitzar tècniques de construcció tradicionals, per això cadascun dels gegants ha sigut primer modelat en fang a mà, per a després passar al motle d’escaiola i a partir d’ací utilitzar materials més moderns i resistents com la fibra de vidre per a aconseguir el resultat final.

La indumentària dels dos gegants ha sigut cosida a mà

Una altra dada destacable és que la indumentària dels dos gegants ha sigut cosida a mà i triada ex-professe per a la parella, igual que tots els símbols reals que ostenten.

Les figures, van ser traslladats des del Pirineu desmuntades per a ser muntats in situ a Cullera pels propis artistes. L’altura dels gegants està en 3,60 metres per a la Reina Violant i 3,75 metres per al Rei Jaume I. El pes de cadascun d’ells és de 50 quilos.