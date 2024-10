Cullera reivindica el dret de les mares a donar el pit en la Setmana Europea de la Lactància Materna 

La ciutat ha sigut declarada recentment ‘Ciutat Amiga de la Lactància Materna’

Durant la setmana s’estan desenvolupant activitats i tallers de porteig, primers auxilis, raspallat i higiene bucal, ioga o alimentació complementària

L’Ajuntament de Cullera celebra la Setmana Europea de la Lactància Materna sota el lema: «Tancant la bretxa: suport a la lactància materna en totes les situacions», que posa el focus en la importància que totes mares que així ho desitgen puguen donar el pit als seus fills i filles, independentment de les circumstàncies diverses de cada dona i cada família.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, juntament amb la regidora de Sanitat, Susi Melià, i la responsable de l’Associació Amamanta a Cullera, Carmen María, han participat aquest matí en la lectura del manifest que reivindica la lactància materna com a dret fonamental de totes les famílies i de totes i tots els xiquets.

En el manifest s’ha instat que les administracions públiques implementen polítiques efectives de protecció a la sanitat, reforcen el suport a associacions que visibilitzen la lactància materna i fomenten la realització de campanyes de sensibilització. A més, s’advoca perquè es garantisca la formació als professionals de la salut per a proporcionar un suport respectuós i efectiu a les mares, i que des de tots els àmbits de la societat es normalitze la lactància materna en espais públics.

La lactància materna pot actuar com a igualador de la nostra societat, i han de realitzar-se esforços per a garantir que totes les persones tinguen accés a suport i oportunitats per a la lactància materna. És essencial que ningú quede arrere: mares especialment vulnerables, treballadors del sistema públic de salut, organitzacions socials, administracions públiques, centres de treball i famílies es comprometran a tancar la bretxa en les desigualtats i donar suport a la lactància materna per a totes i en tots els espais.

L’Ajuntament de Cullera, juntament amb Amamanta-Cullera, han programat una setmana d’activitats per a donar visibilitat a aquesta iniciativa, i que culminarà aquest diumenge amb la il·luminació del Pont de Pedra de morat, el color corporatiu de Amamanta. Al llarg de tota la setmana s’estan desenvolupant activitats i tallers de porteig, primers auxilis, raspallat i higiene bucal, ioga o alimentació complementària.

Aquest acte és el primer que es realitza després que el Ple Municipal aprovara al juny declarar a Cullera ‘Ciutat amiga de la lactància materna’, decisió que reafirmava el compromís de Cullera amb la protecció de la lactància materna, reconeixent els seus beneficis per a la salut física, mental i emocional tant per als nadons com per a les mares.