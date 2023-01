Cullera rep amb il·lusió als Reis Mags la nit màgica del 5 de gener 

Al voltant de 200 artistes entre ballarins, grups de circ i músics participen enguany en la cavalcada que comptarà a més amb 6 carrosses



La cavalcada omplirà de màgia els carrers de Cullera amb un itinerari que enguany s’amplia a la zona de la Bega-Port



Cullera ja està preparada per a la visita més màgica de l’any, la de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Melchor, Gaspar i Baltasar han confirmat, a través d’una missiva rebuda a l’Ajuntament, que arribaran a la ciutat demà dijous a les sis i mitja de la vesprada.

Abans d’iniciar el seu recorregut pels carrers de la ciutat en una espectacular cavalcada. Els Reis Mags tenen previst visitar la Residència Municipal de la Tercera Edat.

«L’any passat a causa de la pandèmia i de les restriccions, no vam poder rebre a Ses Majestats d’Orient en la residència municipal. Així que reprenem amb molta il·lusió aquesta tradicional visita. Perquè els nostres majors visquen també la màgia d’aquest dia», ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.



En la seua carta real, els Reis Mags han avançat també que desfilaran en una cavalcada. Que com a novetat enguany, àmplia el seu recorregut ja que també passarà pel barri de la Bega-Port. Per a omplir d’alegria els carrers de la ciutat.



«Els Reis d’Orient arribaran carregats de regals. En una nit tan especial per als xiquets i xiquetes del poble. Després dels últims anys de restriccions, enguany la podran viure amb enorme alegria». Ha expressat per la seua part la regidora delegada de Festes, Susi Melià.



Cal destacar que la cavalcada de Reis Mags de Cullera s’ha convertit en una de les millors i amb més reconeixement de tota la comarca. El seu gran desplegament de música, color, artistes i fantasia i la resposta del poble cullerenc i de les localitats de voltant, fa que cada any siga més extraordinària.



La cavalcada arribarà fins a la Rambla de Sant Isidre on Ses Majestats rebran de mans de l’alcalde les claus de la ciutat. Amb les quals podran entrar aqueixa màgica nit a cadascuna de les cases dels xiquets i xiquetes de Cullera i deixar-los així els seus regals.



Personatges coneguts, lliurament de premis del concurs de cartes i sorpreses

Al voltant de 200 persones i 6 carrosses amb animació participaran enguany en una cavalcada que omplirà Cullera de fantasia infantil. Un aparador de música i color on els personatges infantils més reconeguts cobraran vida pels carrers del municipi per a mostrar a tots els xiquets i xiquetes la il·lusió d’aquesta nit tan màgica.



A les set i mitja de la vesprada està prevista a més el lliurament dels premis del concurs de cartes als reis organitzat per la regidoria de Joventut. Cal destacar que els dies 2 i 3 de gener l’Emissari Real va ser l’encarregat de recollir les cartes dels xiquets i xiquetes en el vestíbul de l’Auditori Municipal.



Dispositiu especial

Per al correcte desenvolupament de la desfilada, el consistori desplegarà un dispositiu especial amb agents de la Policia Local i voluntariat de Protecció Civil que s’encarregaran principalment de regular el trànsit.