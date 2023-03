Cullera reprén el programa ‘Coneix Europa’

Vint estudiants de 1r de Batxillerat dels dos instituts de la localitat viatgen a Brussel·les gràcies a la beca que atorga l’ajuntament als millors expedients



Mayor: «Volem que la joventut de Cullera conega el funcionament de les institucions europees així com les possibilitats que Europa ofereix a les noves generacions»

Els vint expedients educatius més brillants de primer de Batxillerat dels instituts de Cullera han conegut en primera persona el Parlament Europeu.

Es tracta del programa ‘Coneix Europa’, iniciativa posada en marxa l’any 2017 per l’Ajuntament de Cullera. Per a acostar les institucions europees a la joventut del municipi.

«Després de l’aturada de la pandèmia reprenem aquest programa perquè volem que les i els joves de Cullera coneguen el funcionament de les institucions europees així. Com les possibilitats que Europa ofereix a les noves generacions», ha destacat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, després de la visita al parlament europeu.

L’alumnat becat

L’alumnat becat, 10 joves de l’IES Llopis Marí i altres 10 estudiants de l’IES Blasco Ibáñez, ha tingut l’oportunitat de visitar la seu de la cambra legislativa europea. On han estat acompanyats per l’europarlamentària Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. Així com pel conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, qui per motius d’agenda es trobava aquest dimarts en la capital belga i s’ha sumat també a la visita.

La regidora d’Educació, Silvia Roca, així com la regidora delegada de Promoció Econòmica i responsable de l’Agència de Desenvolupament Local. A la qual està adscrita l’Oficina Europea de l’Ajuntament de Cullera, Débora Marí, també han format part del grup que ha viatjat fins a Brussel·les.

Beca ‘Coneix Europa’

La selecció dels alumnes i alumnes beneficiàries de la beca s’ha realitzat, a través de la regidoria d’Educació. Mitjançant un concurs de mèrits en el qual han resultat mereixedors d’aquest viatge a Brussel·les. Els millors expedients de primer de Batxillerat dels dos instituts de la localitat, l’IES Llopis Marí i l’IES Blasco Ibáñez.

«L’objectiu d’aquesta beques és reconéixer el treball de l’alumnat. A més suposa tot un incentiu per a totes i tots ells. Que veuen recompensat el seu esforç acadèmic amb un viatge que constituirà una experiència única en la seua vida», ha afirmat la titular d’Educació, Silvia Roca.

Els alumnes, que han estat acompanyats també pels directors dels dos instituts, José Andrés Cortés i Rosa María Torres. Han aprofitat el viatge per a conéixer, a més de Brussel·les, altres emblemàtiques ciutats belgues com Gant i Bruges.

Oficina Europea de Cullera



La posada en marxa en 2017 de l’Oficina Europea de l’Ajuntament de Cullera ha permés l’arribada a la localitat de més de 5 milions d’euros procedents de fons comunitaris al llarg dels últims anys.

L’oficina està gestionant els fons europeus ‘Next Generation EU’ del Pla d’assignats a la localitat per un valor de tres milions d’euros. Que permetran escometre l’esperada modernització del passeig marítim de la localitat amb la finalitat de convertir en Cullera en una destinació turística intel·ligent.

En aquests moments el departament també està tramitant una nova subvenció europea de 2´3 milions d’euros aprovada el mes de desembre passat i inclosa en els Next Generation per a desenvolupar el ‘PSTD Enogastronómico, que permetrà al consistori, entre altres accions, finalitzar la rehabilitació de la Casa de l’Ensenyament on se situarà el centre d’innovació ‘Cullera Lab’.

A més Cullera manté relacions actualment amb diversos països europeus i col·labora amb institucions d’alt nivell internacional tant en el pla acadèmic com en el professional. De fet, lidera projectes internacionals en àmbits com l’esport o la integració social