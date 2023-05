La localitat és el segon municipi de la Comunitat amb un major nombre de platges distingides



‘El Cap de Cullera’ compta també amb el segell de qualitat ‘Sendera Blava’

Cullera revalida el seu lideratge com a destinació turística de qualitat en rebre de nou aquest any huit banderes blaves. Per a les seues platges de Sant Antoni, el Dosser, el Racó, el Faro, Los Olivos, Cap Blac, Escullera i Marenyet-l’Illa

D’aquesta manera la localitat torna a liderar el rànquing de la província de València i continua sent el segon municipi de la Comunitat Valenciana amb més platges distingides.

Per a Cullera rebre la Bandera Blava és tot un orgull i suposa sens dubte un reconeixement al treball

«Per a Cullera rebre la Bandera Blava és tot un orgull i suposa sens dubte un reconeixement al treball. Al compromís i a l’esforç diari que realitzen totes i tots els treballadors municipals que fan possible que les nostres platges estiguen sempre en condicions perfectes i siguen a més valedores d’aquest prestigiós distintiu de qualitat», ha assegurat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Cal assenyalar a més que Cullera és un dels huit únics municipis espanyols que rep des de fa 37 anys i de manera ininterrompuda, la bandera blava.



Acte de reconeixement a aqueixes huit localitats

Precisament ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). Va triar el mes de març passat el Castell de Cullera per a celebrar un acte de reconeixement a aqueixes huit localitats. Gandia, Alcalá de Xivert, Alacant, Calp, El Campello, Alfaz del Pí i Oleiros (a la Corunya) són els altres set municipis que al costat de Cullera han rebut la bandera blava des de la seua creació en 1986.



Segell ‘Sendera Blava’ per al ‘Cap de Cullera’



La capital turística de la Ribera compta també amb el segell de qualitat ‘Sendera Blava’ per al ‘Cap de Cullera’.



‘El Cap de Cullera’ l’únic relleu costaner de tota la província condició geogràfica que li atorga un gran interés. Des del punt de vista natural, paisatgístic i cultural.

Aquest enclavament ofereix una de les millors panoràmiques del Golf de València, a més d’un punt d’observació d’ocells marins al costat del seu icònic far. Però l’interés del Cap de Cullera va més enllà. La visibilitat d’un gran tram de la costa valenciana juntament amb la seua ubicació al costat del riu Xúquer. L’han convertit en una talaia perfecta per a la defensa costanera al llarg de la història.



Criteris Banderes Blaves

Els criteris que es tenen en compte per a atorgar aquest distintiu es classifiquen en quatre aspectes fonamentals: la qualitat de les aigües, la informació i educació ambiental duta a terme en aquests espais, la gestió ambiental i els serveis i instal·lacions amb els quals compten aquestes platges.



L’accessibilitat és un dels criteris de qualitat ‘Bandera Blava’ més importants per a Cullera. De fet va ser la primera ciutat espanyola a comptar amb una platja accessible. Va ser la de Sant Antoni l’any 2000. En aquests moments la localitat compta ja amb 4 platges accessibles amb servei de bany assistit: Racó, Oasi, Torres Espacio i Los Olivos.



Cullera treballa a més diàriament per a mantindre l’excel·lència de la qualitat de les seues aigües, per això disposa d’un servei extra de vigilància de les aigües de bany.

Seguretat de les seues platges





El consistori inverteix cada any més en la seguretat de les seues platges i per a això compta amb un ampli dispositiu de salvament i socorrisme que, en temporada alta, abasta les seues 15km de costa.



La gestió ambiental és un altre dels criteris fonamentals de ‘bandera blava’. El servei municipal de neteja treballa tots els dies durant la temporada de bany perquè les platges estiguen netes i tot l’equipament en perfecte estat.