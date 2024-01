La ciutat posiciona la capitalitat gastronòmica de l’arròs en el mapa internacional de la cuina de qualitat i proximitat

Mayor: «el públic de Madrid Fusión recordarà l’arròs de Cullera i ja té en ment visitar-nos el més prompte possible»

Cullera tanca la seua participació a Madrid Fusión. El congrés gastronòmic més important a nivell nacional que reivindica la cuina tradicional. Amb les seues transformacions innovadores i contemporànies. Amb 3.500 degustacions d’arrossos de tot tipus elaborats pel Club de Producte Artesanos del Arroz i amb la col·laboració de joves estudiants de cuina de l’IES Llopis Marí.

El públic, que no ha parat de passar-se per l’estand de Saborea Cullera per provar els productes del municipi amb l’arròs com a plat fort. Ha pogut ‘emportar-se al paladar’ el bon fer de la cuina cullerenca i ha manifestat en tot moment la qualitat i el sabor dels distints tipus d’arrossos. Que s’han cuinat in situ en la pròpia fira gastronòmica celebrada a IFEMA.

Cullera ha estat la sensació de Madrid Fusión per eixe plat tant nacional com ho és l’arròs fet en paella

En paraules de l’alcalde de la localitat, Jordi Mayor. «Cullera ha estat la sensació de Madrid Fusión per eixe plat tant nacional com ho és l’arròs fet en paella». «Hem tingut als millors xefs fent paelles de molts tipus. Pel nostre estand ha passat molt de públic final. Molt de turista potencial que recordarà l’experiència gastronòmica que vivim a Cullera i que ja té en ment visitar-nos el més prompte possible».

Per la seua banda, el president d’Artesanos del Arroz, José Palacios. S’ha mostrat satisfet perquè «hem complit l’objectiu: fem pàtria, fem terra, fem arròs i fem ciutat venent els recursos que tenim en aquest cas a través de la gastronomia». Palacios també ha volgut posar de relleu la xifra de les «3.500 degustacions d’arròs. Que ha sigut el producte estrela i dels quals hem rebut una resposta molt positiva amb ple tots els dies».

Un encontre anual que suposa el tret d’eixida a la campanya gastroturística espanyola

Activitats com showcookings en directe de gastronomia d’excel·lència i contemporània, demostracions de cuina tradicional valenciana o tallers experiencials dirigits a agències de viatges han marcat l’agenda cullerenca en aquesta 22ª edició.

Un encontre anual que suposa el tret d’eixida a la campanya gastroturística espanyola. En la qual s’han donat cita més de 220 ponents i 1.800 congressistes d’arreu del món. Cullera ha afermat la seua capacitat gastronòmica com un dels atractius principals del municipi turístic i el seu posicionament com una destinació referent amb marca i sabors propis.

En aquesta línia, la regidora de Turisme, Débora Marí, ha fet un balanç positiu perquè «la gastronomia, la seua història i les seues tradicions cada vegada ocupen un lloc més rellevant alhora d’escollir una destinació, i la capitalitat gastronòmica de l’arròs ens proporciona eixe reclam turístic complementari que sens dubte genera riquesa i contribueix a la desestacionalització del nostre destí».