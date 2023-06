Cullera s’ompli de diversitat, orgull i igualtat al Cullera Beach Pride

La Setmana de l’Orgull arranca amb èxit en la localitat amb la celebració d’un pregó reivindicatiu a càrrec de María Abradelo

Cullera es troba en plena efervescència amb la celebració de la segona edició del Cullera Beach Pride. Un esdeveniment ple d’energia i reivindicació en honor a la diversitat, l’orgull i la igualtat.

La localitat s’ha convertit en l’epicentre de la inclusió, acollint una programació vibrant per a persones de totes les orientacions sexuals i identitats de gènere.

Cullera Beach Pride ha arrancat amb èxit en la tard-nit d’aquest dijous. Amb la celebració de “les Converses amb Orgull” en el Beach Bar La Perla Negra. Una trobada inspiradora i plena de perspectives enriquidores sobre la diversitat i l’acceptació, a càrrec de Liz Dust, que ha exercit com a moderadora.

Pregó reivindicatiu a càrrec de María Abradelo

A continuació, va tindre lloc un pregó reivindicatiu a càrrec de María Abradelo. Qui va aprofitar per a recordar la importància de continuar lluitant per una societat inclusiva i respectuosa «no hi haurà cosa més bonica que una convivència amb empatia i respecte. El que hem de fer és viure i fer-ho amb respecte i amb la llibertat suficient que ens brindem els uns als altres. Per això hui som ací. Perquè el respecte és el punt de partida.»

Amb un ambient carregat d’entusiasme, Cullera Beach Pride es posiciona com un referent en la programació de l’Orgull. Promovent la diversitat amb cada esdeveniment i creant un espai segur i acollidor per a totes les persones.

Aquesta vesprada s’espera que la Rutapa Cullera Beach Pride tinga un gran acolliment. Els assistents podran gaudir de l’exquisida gastronomia de la ciutat, destacant els establiments compromesos amb la igualtat i la diversitat LGBTQ+.

“Diversity Fest” al Parc Urbà de Sant Antoni

La nit estarà marcada pel “Diversity Fest” al Parc Urbà de Sant Antoni. Els artistes convidats, com Kelly Roller, Llibertat Montero, Drag Shiky, Adan Wish i Tracy Martínez, captivaran als presents amb les seues actuacions plenes de talent i autenticitat. Però el moment cim de la nit serà l’esperada actuació de Rosa López.

El Cullera Beach Pride continua demà 17 de juny, prometent una emocionant jornada en el Medusa Beach Club amb la “Papa Party” en La Duna, una experiència que fusiona música electrònica, diversió i l’orgull de ser un mateix.

El diumenge 18 de juny, es duran a terme tallers familiars sobre diversitat en el Passeig Dr. Alemany, on persones de totes les edats podran aprendre juntes. El colofó de les jornades serà a les 20.00h amb l’actuació d’Aaron Lee, activista dels drets humans i violinista. Que delectarà als assistents amb la seua música a la Casa de la Cultura.

El Cullera Beach Pride és un esdeveniment inclusiu i festiu que està deixant una petjada inesborrable a la ciutat.

Per a més informació sobre l’esdeveniment horaris i activitats visita la nostra pàgina web www.cullerabeachpride.com i les nostres xarxes socials oficials.