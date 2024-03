Cullera tanca el 2023 amb un superàvit de 3,7 milions d’euros

Per 8é any consecutiu l’Ajuntament obté estos resultats tan positius gràcies a una gestió eficient dels recursos públics

El consistori també baixa l’endeutament del 181% al 33%, tot sense apujar cap impost

Jordi Mayor: “La bona solvència econòmica ens permet seguir invertint en la ciutat. Reforçar els serveis públics i ajudar a les famílies en el transcurs de la seua vida”

La bona gestió dels recursos públics i la solvència econòmica de l’Ajuntament de Cullera ha permès al municipi tancar el 2023 amb un romanent en tresoreria de 3.781.316,02 €. De fet, igual que amb els pressupostos municipals que l’equip de govern aprova amb temps i forma. L’Ajuntament també ha conclòs la liquidació de l’exercici del darrer any complint en els terminis.

Es tracta del 8é any consecutiu que el consistori, amb l’alcalde Jordi Mayor al capdavant, obté estos resultats tan positius «que ens permeten seguir invertint en la ciutat. Seguir tenint uns serveis públics d’excel·lència i apostant per ajudar a les famílies en tot el transcurs de la seua vida». Unes dades que, segons referma. «Son fruit del compromís, la rigorositat, la transparència i l’esforç de totes i tots els cullerencs i d’aquest equip de govern».

Precisament, l’actual equip de govern heretà un Pla d’Ajust del que ha aconseguit eixir una dècada abans i un deute de 40 milions d’euros l’any 2012 front als menys de 15 que té a hores d’ara. Una bona gestió econòmica que l’ha permès reduir l’endeutament del 181% al 33%, i tot sense apujar cap impost.

Per això, segons detalla Mayor, l’actual Ajuntament de Cullera és un exemple clar de solvència econòmica i de saber administrar els recursos dels que disposa. «Prova d’això és el resultat tant excel·lent de la liquidació d’aquest pressupost. Que ve després de molts anys de sacrificis en què l’Ajuntament va tindre que posar damunt de la taula la serietat i rigorositat per eixir d’un Pla d’Ajust que ens va posar el Partit Popular per la seua nefasta gestió».

Cal ressenyar també que malgrat l’increment de certes despeses extraordinàries no previstes. Com bé poden ser els increments dels costs energètics i de transport del darrer any, el consistori s’ha esforçat per aconseguir aquest equilibri pressupostari.

Un ajuntament sanejat

A la gran reducció del deute que es situa en 14,3 milions d’euros, a l’eixida del Pla d’Ajust o la generació de superàvit any rere any, se sumen altres dades ressenyables del consistori com el compliment amb el pagament a proveïdors en 14 dies (quan el màxim legal és de 30), o que pràcticament el 100% dels ingressos han estat executats. Tot això genera un ajuntament sanejat i mantenint els nivells de serveis públics i les inversions necessàries per seguir fent créixer la ciutat.