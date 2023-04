Cullera tanca les seues Festes Majors més multitudinàries 

Més de 25.000 persones van acudir als concerts de Camela, La Pegatina, Álvaro de Luna, Henry Méndez, Funambulista i al Festival Marítim.

Les Festes Majors de Cullera 2023 han arribat a la seua fi amb un balanç molt positiu. Convertint-se en les més multitudinàries de la història de la localitat.

No sols els actes més tradicionals com la Baixà, la processó de Sant Vicent o l’Aurora de Sant Antoni van reunir milers d’espectadors. També els concerts gratuïts organitzats pel consistori han tingut un gran èxit de públic superant els 25.000 assistents.



Els concerts gratuïts organitzats pel consistori han tingut un gran èxit de públic superant els 25.000



Camela encapçala la llista amb més de 7.000 espectadors, seguida del concert de La Pegatina amb més de 4.800 persones. L’actuació d’Henry Méndez al ‘Cullera Reggaeton Nit de l’Aurora’ amb 4.000, Álvaro de Lluna amb 3.700, el Festival Marítim amb 3.000 i Funambulista amb 2.500 assistents.



Aquests són només alguns exemples en xifres del gran èxit d’assistència que ha tingut la programació musical organitzada per l’Ajuntament de Cullera.

Cal destacar a més l’aposta del consistori per comptar enguany amb un recinte únic de concerts amb major aforament com és el pàrquing de La Rada. La qual cosa ha permés que la celebració d’aquests concerts amb tantíssima afluència de persones haja transcorregut amb total normalitat i sense incidències.



També les orquestres Tokio Band, La Pato i Montecarlo van tindre un fantàstic acolliment. Mentre que el concert-tribute de Tamara Jerez a Rocío Jurado. El tribut ‘El Gusto es Vuestro’, o l’espectacle ‘Mis Dekadas’ amb Melody en concert, van penjar el cartell de complet.





Concerts de la casa de la Cultura



Un altre dels concerts amb gran èxit de públic va ser el dels ‘Violincheli Brothers’. Que igual que el musical ‘Los Addams’, va omplir la sala d’actes de la Casa de la Cultura.



A totes aquestes actuacions cal afegir el LXXV Certamen de Bandes de Música ‘Ciutat de Cullera’ i el X Festival de Bandes de Cornetes i Tambors ‘Ciutat de Cullera’. Amb l’actuació especial del reconegut solista internacional de corneta espanyola, Dani de Baza. Tots dos esdeveniments es van celebrar als Jardins del Mercat amb ple absolut de públic.







Els carrers de Cullera replets de gent





Si l’any passat va estar marcat per la gran implicació de la societat cullerenca que va acollir amb moltes ganes i il·lusió les festes després de la pandèmia. Enguany no ha sigut diferent.



Tots els actes tradicionals relacionats amb la Mare de Déu del Castell han comptat amb una gran participació dels veïns i veïnes de Cullera. Tant la Baixà, com l’Aurora del Raval, la processó de Sant Vicent per a la qual enguany s’han recuperat elements històrics i tradicionals. El trasllat de la Moreneta fins al barri de Bega-Port, Aurora de Sant Antoni a la platja de Cullera o la Pujà. Han convertit a les Festes Majors de 2023 en les més multitudinàries de la història del municipi.



Cal destacar també les mascletades i els castells de foc disparats durant aquests dies així com les vaquetes que han comptat amb un gran nombre d’espectadors i de participants.





Bon oratge i repercussió positiva en el sector hostaler





La gran afluència de públic i l’excel·lent climatologia han impactat molt positivament en el sector hostaler de la ciutat. Cafeteries, bars, restaurants han incrementat considerablement els seus serveis aquests dies per a poder atendre a tota la clientela.