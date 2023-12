Cullera, una destinació turística de tendència

La localitat és el tercer destí nacional més desitjat entre espanyols per al 2024, segons l’estudi realitzat per una companyia internacional d’allotjament vacacional

La projecció de Cullera com a destinació turística continua la tendència positiva dels últims anys. Fruit de l’intens i gran treball de promoció realitzat des de l’Ajuntament a través de la regidoria de Turisme.

«Nosaltres treballem a diari amb un objectiu clau: posicionar i consolidar el nostre municipi com un destí turístic excel·lent. De qualitat i sostenible, preparat per a avançar i assumir els reptes de futur d’un sector en contínua evolució». Ha afirmat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Amb sols uns dies per davant per a donar per conclòs l’any 2023 i començar 2024, un estudi de mercat sobre les tendències de cerca de viatge elaborat per una companyia internacional d’allotjament vacacional. Revela una dada significativa: Cullera és la tercera destinació turística nacional tendència per al pròxim any.

Aquest estudi, basat en cerques d’usuaris de la pròpia plataforma digital i residents a Espanya, des de l’1 de gener de 2023 fins al 30 de setembre de 2023 per a futurs viatges durant tot l’any 2024. Mostra a Cullera com el tercer destí nacional tendència entre els hostes espanyols per a l’any vinent.

A l’hora de triar destí nacional, Cullera reuneix totes les característiques que busquen els hostes espanyols: llocs en els quals puguen gaudir d’un bon clima, a més d’interessar-se per les mostres culturals, gastronòmiques i històriques que ofereixen els territoris mentre busquen relaxar-se i desconnectar gaudint d’activitats a l’aire lliure, com a excursions en família per parcs nacionals o una lectura a la platja.

«La nostra carta de productes turístics és molt diversa. Cullera compta amb quinze quilòmetres de les millores platges, de fet liderem la província de València amb huit Banderes Blaves. Compten també amb un entorn natural únic que permet fer rutes increïbles; una gastronomia de gran qualitat amb productes de KM0; una agenda cultural molt variada per a tots els públics, i per suposat, un gran patrimoni històric», ha declarat Mayor.

V Congrés de la ‘Asociación y Club de Producto Turístico de Castillos y Palacios de España’

Precisament aquest divendres, l’alcalde de Cullera al costat de la regidora de Patrimoni Històric, Silvia Roca, i del tècnic municipal de Patrimoni Històric, Kike Gandia, participen en Madrid en la V edició del Congrés de la ‘Asociación y Club de Producto Turístico de Castillos y Palacios de España’, entitat de la qual el consistori, i particularment el castell medieval del municipi, són socis.

Cal destacar que el castell de Cullera és un dels monuments més visitats de la Comunitat Valenciana. A punt de tancar el 2023, la joia patrimonial per excel·lència de la localitat. Ha rebut més de 40.000 visites i a més ha comptat amb l’assistència de 10.000 espectadors en els diferents esdeveniments culturals que s’han celebrat al castell.

Distintiu ‘Sendero Azul’

Aquest divendres a més s’han conegut les sendes naturals que han sigut guardonades per ADEAC, l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor, amb el distintiu de qualitat ‘Sendero Azul’ per al 2024.

Cullera revalida el seu lideratge a la Comunitat Valenciana al ser l’única localitat que compta amb dos distintius per a les seues sendes ‘Cap de Cullera’ i ‘Platja i Estany de Cullera’.

‘El Cap de Cullera’ és l’únic relleu costaner de tota la província, condició geogràfica que li atorga un gran interés des del punt de vista natural, paisatgístic i cultural. Aquest enclavament ofereix una de les millors panoràmiques del Golf de València, a més d’un punt d’observació d’aus marines al costat del seu icònic far.

La senda ‘Platja i Estany de Cullera’ també té un gran valor ambiental i paisatgístic gràcies al llac i a la seua flora i fauna diversa.

Tots dos formen part a més de la xarxa de miradors i observadors ornitològics de la localitat, coneguda com ‘Xarxa Avista’.