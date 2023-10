‘Cultura als barris’ acosta la música i el teatre als carrers de la ciutat

Marxalenes, La Llum, Torrefiel, Les Tendentes, Benicalap, Arrancapins, La Raiosa y Orriols acullen aquest cap de setmana diverses activitats culturals

El mag, mentalista i humorista, Darío Piera, donarà un espectacle de màgia demà, dissabte 14, a les 19 h al parc Miquel Adlert, situat en el barri de La LLum

El grup de rock Horizon 13 actuarà el mateix dissabte a les 20.30 h en la plaça Bisbe Laguarda de Torrefiel

El programa “Cultura als barris”, que acosta gratuïtament la cultura als carrers i places de la ciutat, estarà present durant aquest cap de setmana en huit barris de València: Marxalenes, La Llum, Torrefiel, Les Tendentes, Benicalap, Arrancapins, La Raiosa, Orriols. Entre les propostes, destaquen nou concerts i quatre obres de teatre.

El veïnat de Marxalenes acollirà la vesprada del divendres, a les 18 hores, un espectacle que reivindica el paper de les dones cuidadores. “Empar” està creat per l’actriu Ana Sánchez i dirigida per Pepa Gómez. El dissabte, 14 d’octubre, es podrà gaudir a les 19 h d’un concert de banda a càrrec de la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València (Cosomuval). I el diumenge, 15 d’octubre, hi haurà a les 19 h un microteatre interpretat per la companyia amateur Fil per Randa Teatre, sota el nom de “Quatre peçes d’humor”. Totes les activitats es realitzaran al parc del barri.

Alhora, en La Llum, es podrà acudir el mateix dissabte a les 19 h a l’espectacle de màgia “Açò és màgia!”, dirigit i interpretat pel mag Darío Piera. El diumenge es traslladarà a aquest barri el concert de banda de Cosomuval, que tindrà lloc a les 12.30 h. Les activitats tindran lloc al parc del carrer Miquel Adlert.

Per part seua, Torrefiel presentarà demà divendres, a les 18.30 h, al Gran Jordiet i a l’acròbata Josemi Sykes que interpretaran el contacontes “Súper”, una història sobre herois i heroïnes. Horizon 13, el grup de rock simfònic, actuarà el dissabte a les 20.30 h. També, el diumenge, hi haurà a les 12.30 h una mostra didàctica de dansa acompanyada de música tradicional, oferida per la colla de dolçainers i tabaleters, Els Bessons. La plaça Bisbe Laguarda serà el lloc de celebració.

Les Tendetes tindrà aquest divendres a les 18 h el teatre de marionetes “Galetes de gingebre”, interpretat per la companyia La Matallina, que barreja cançons i contes sobre la llibertat. El dissabte a les 19 h s’oferirà una dansa contemporània més col·loqui sota el nom de “Miratges” per a reflexionar sobre el moviment en l’espai social. I el diumenge arriba a aquest barri a les 19 h el concert de banda a càrrec de Cosomuval. Aquestes activitats es desenvoluparan entre els carrers Gregori Gea i Transatlàntic.

Una altra de les localitzacions que comptarà amb actuacions serà Benicalap, on divendres a la vesprada, a les 18.30 h, tindrà lloc l’espectacle dirigit per Javier Ibáñez Marco, “Amb la música a una altra part”. El dissabte, Sedajazz, el col·lectiu de músics de jazz, oferirà un concert didàctic a les 19 h per a donar a conéixer la història d’aquest estil musical. Per a la infància, en específic, el diumenge a les 12 h s’organitzarà una activitat musical de cant i ball. El punt de referència d’aquest cap de setmana serà l’Amfiteatro del parc del barri.

Arrancapins acollirà divendres a les 18 h un concert, tribut a Broadway, interpretat per Saga produccions. En aquesta línia, el dissabte hi haurà un concert a les 19.30 h, que estarà a càrrec de Jazzmatiks, grup que interpreta temes musicals valencians en clau de jazz. El diumenge a les 18.30 h eixirà a escena Circorama Teatre amb la seua obra “Casanova a València”. El centre cultural i esportiu de Proveïments serà el lloc de trobada.

El barri de La Raiosa oferirà divendres a les 18.30 h un teatre infantil titulat “Carro de jocs”, que serà interpretat per Ameba teatre. I el dissabte el grup pop, Natali McPears, farà un concert a les 19.30 h.

En Orriols, la vesprada del divendres a les 18.30 h, els Calcetins faran un concert musical infantil, mentre que el dissabte, en el marc del programa Con-viu, d’11 a 14 h hi haurà activitats participatives en una jornada ecològica, artística i musical. El lloc al qual acudir serà la plaça de l’Ermita.

La plaça de l’Església del barri de Sant Marcel·lí ha sigut el primer escenari de la VIII edició del programa “Cultura als barris”, que se celebra a València entre el 22 de setembre i el 5 de novembre.

L’Ajuntament ha programat un total de 120 activitats de diferents modalitats artístiques al llarg dels 24 barris de la ciutat. En aquesta edició participen més de 60 companyies, artistes i professionals de la cultura, i 26 bandes de música.