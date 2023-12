‘Cultura als barris’ registra prop de 15.000 espectadors

Els espectacles més concorreguts han sigut els de caràcter musical i escènic

El regidor de Cultura s’ha fet eco d’un informe elaborat per a avaluar l’última edició d’esta campanya impulsada per a acostar diferents manifestacions artístiques a la ciutadania

José Luis Moreno també destaca l’impacte econòmic d’este projecte, que ha formalitzat 60 contractes menors de naturalesa artística

L’Ajuntament ha constatat un increment del públic que ha assistit a les activitats organitzades en el marc del programa ‘Cultura als Barris 2023’. Els espectacles més concorreguts han sigut els de caràcter musical i escènic, “amb assistents que han mostrat la seua satisfacció amb felicitacions al final de molts dels espectacles programats”.

Així es desprén de l’informe elaborat per la Regidoria de Cultura per a avaluar l’última edició d’esta campanya impulsada per a acostar diferents manifestacions artístiques a la ciutadania. “Este document detalla que es tracta d’una iniciativa que realment arriba a la gent, ja que unes 15.000 persones han gaudit, gratuïtament i en espais pròxims i quotidians, de propostes culturals de qualitat”.

Ha ressaltat el regidor de Cultura, José Luis Moreno, qui així mateix ha destacat “l’impacte econòmic d’este projecte, que suposa un important impuls a la producció i un suport a la professionalització del sector”. Concretament, en la present edició s’han formalitzat 60 contractes menors de naturalesa artística, amb un pressupost que ha ascendit a un total de 124.327,99 euros.

El delegat de Cultura ha donat compte del citat informe que analitza en quin grau la campanya ha aconseguit un dels seus objectius, “el d’ampliar els llocs, el públic i l’oferta d’activitats culturals gratuïtes, amb una programació basada en l’heterogeneïtat de propostes, en tant que els públics als quals es dirigixen també ho són”.

“L’escrit també confirma que ‘Cultura als barris’ ha servit per a promocionar nous talents i formacions de llarga trajectòria, que han combinat propostes de caràcter tradicional amb altres més innovadores fora d’espais escènics convencionals”.

En este balanç es reflectixen els costos de producció tècnica que han ascendit a 128.086,49 €, als quals se suma el cost de material gràfic i promocional per valor de 10.575,75 €. El cost total de la campanya ha sigut de 262.99,23 euros, una xifra que no ha inclòs ni el projecte Les Arts Volant ni la participació de Cosomuvalm (Confederació Espanyola de Societats Musicals), ja que estes contractacions formen part de col·laboracions específiques amb el Palau de les Arts i el Palau de la Música.

S’habilitaran més cadires en futures edicions

El document elaborat per personal tècnic municipal ressalta que les xifres, relatives i estimades, parlen d’un increment continuat de públic per edició, d’entre el 5-6% cada any. Pel que respecta a les propostes més “exitoses” per nombre d’assistents, destaca la nova producció del Palau de les Arts, “La ventafocs”, de Pauline Viardot, basat en el conte de Charles Perrault.

“Ha sigut un èxit en totes les representacions, un total de sis que s’han celebrat en Sant Marcel·lí, Malva-rosa, Ciutat Vella, Patraix, Malilla i Cabanyal-Canyamelar”. “L’afluència de públic ha sigut tal que ens plantegem incrementar el volum de cadires en les places que ho permeten”, ha afirmat el regidor, després d’explicar que, actualment es posen 300 cadires i la proposta per a futures edicions és habilitar fins a 500.

En general, l’augment d’assistents a les activitats, principalment a les de caràcter musical i escènic, ha sobrepassat la totalitat de cadires disposades per al públic (100). “Totes elles han sigut ocupades, i a més, s’ha advertit la presència de més gent en els voltants de les places on s’han dut a terme les actuacions, en els bancs públics o romanent dempeus durant estes, a vegades doblegant el nombre de persones que estan assegudes”, ha precisat José Luis Moreno.

Entre les propostes “més destacades” enguany quant a acceptació per part del públic, “que ja no està conformat sol veïnat del barri”, es troba, per exemple, l’oferida per Mediterranean Guitar per a homenatjar a Joaquín Sorolla).

“L’increment de l’oferta de jazz en la campanya de 2023 també ha sigut molt ben rebut, la música de les bandes ha comptat amb públic fidel, de perfil adult-major, i les propostes infantils han sigut una aposta segura, que han consolidat i fidelitzat a este públic”, ha detallat el regidor, que en este punt ha recordat que “un altre dels objectius de ‘Cultura als barris’ és crear nous seguidors i consumidors culturals”.

En este sentit, José Luis Moreno s’ha fet eco de la part de l’informe que analitza la presència de propostes de dansa contemporània com “una aposta ferma per donar l’oportunitat d’acostar al públic esta disciplina artística que no és freqüent trobar en espais no convencionals i menys a l’aire lliure”.

“En totes les propostes de dansa incloses en la programació s’ha incorporat, en finalitzar, una xarra-col·loqui interactiva amb el públic, que ha resultat una experiència enriquidora per l’aportació que este intercanvi genera sobre la visió de la dansa, el seu valor artístic, la seua capacitat com a eina d’expressió i el grau d’acceptació i gaudi que genera entre els assistents, que cada vegada agraden més, són més nombrosos i més fidels a esta mena de representació”, ha apuntat.

Noves ubicacions, en espais pròxims i quotidians

El balanç de Cultura també qualifica de “positiva” l’elecció d’algunes ubicacions com, per exemple, la del Parc de Marxalenes, “que ha incrementat moltíssim l’afluència de públic, en un entorn perfecte per a fer activitats culturals”, o la del Parc de Benicalap, “més resguardada del vent i més segura que l’anterior emplaçament en la plaça de l’Església”.

D’altra banda, “el canvi d’ubicació obligat en Nou Moles per les obres en la plaça de Roma “també ha sigut favorable, ja que la nova zona d’escenaris, al carrer de Navarro Cabanes ha sigut ben rebuda per la gent del barri que ha assistit a les activitats”.

“La valoració interna que fem d’este i molts altres espectacles és que han arribat a la gent, perquè els veïns i veïnes han trobat en espais pròxims i quotidians activitats que no formen part de la seua rutina habitual, diferents propostes culturals que els han sorprés per la seua qualitat”, ha indicat el regidor.

Finalment, l’informe de ‘Cultura als barris’ explica que en tractar-se d’una campanya a l’aire lliure, el factor meteorològic és un condicionant de màxim nivell a l’hora de l’organització i de l’assistència de públic, i indica que en 2023, en termes generals, s’ha registrat una climatologia “molt favorable”.

“Les temperatures han sigut més elevades del que sol ser habitual a la tardor, la qual cosa ha propiciat que la gent s’animara més a acudir a les activitats realitzades a l’aire lliure, la qual cosa ha repercutit molt favorablement en l’augment de públic en totes les activitats; la pluja a penes ha afectat la campanya; només la pluja sobtada del 22 d’octubre a última hora de la vesprada va obligar a la interrupció de diverses activitats que s’estaven realitzant just en eixa jornada, i a la reprogramació d’una activitat en Patraix”.

“El pitjor cap de setmana quant a circumstàncies climatològiques va ser el primer de novembre, just l’últim de la campanya, que va obligar a suspendre totes les activitats previstes per al divendres 3 i dissabte 4 de novembre pel fort vent; totes elles s’han reprogramat segons la disponibilitat de les companyies i professionals al llarg del mes de novembre, sense deixar de realitzar cap d’elles”, ha conclòs el regidor.