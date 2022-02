La Calòrica revisita el clàssic d’Aristòfanes ‘Els ocells’ en clau de comèdia

Fil d’Arena i La Teta Calva presenten el seu espectacle de dansa-teatre ‘Nina’ dins del cicle ‘Som menuts’

L’Institut Valencià de Cultura ofereix aquest cap de setmana una programació en què el públic trobarà teatre i dansa per a tots els públics, que en paraules de la delegada territorial de l’IVC, Alicia Garijo, “és una nova ocasió per a disfrutar del teatre per als espectadors adults i per al públic familiar amb dues propostes de màxima qualitat, que en aquest cas, cada una amb una mirada molt diferent, comparteixen una naturalesa de reflexió sobre temes de màxima actualitat”.

El divendres 18 de febrer a les 20.30 hores arriba a l’Arniches ‘Els ocells’, un espectacle teatral de La Calòrica, amb dramatúrgia de Joan Yago i direcció d’Israel Solà.

Aquesta companyia catalana, nascuda en 2010 en el si de l’Institut del Teatre de Barcelona, revisita el clàssic d’Aristòfanes ‘Els ocells’, per a construir un espectacle en què, 2.500 anys després de la seua estrena, posa sobre les taules els mecanismes emocionals que fan funcionar el populisme neoliberal i qüestionar-se els motius del seu auge en l’esfera internacional.

Una comèdia majúscula, excessiva, a vegades insuportable, en què l’humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític, interpretada per Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López i Marc Rius.

El diumenge 20 de febrer continua el cicle ‘Som menuts’, en sessió matinal, i a les 12.00 hores l’Arniches rep una coproducció de La Teta Calva i Fil d’Arena que ofereixen ‘Nina’, un espectacle de dansa-teatre per a públic familiar a partir de quatre anys.

‘Nina’ conta la història d’una xiqueta que viu en un món gris, que fa tot el que s’espera d’ella i això la transforma en un ésser inanimat. Un espectacle de dansa-teatre que ens parla de la nostra essència i de la nostra força per a canviar el color del món, que explora l’univers emocional en la infància.

Irene Ballester i Clara Crespo donen vida als personatges d’aquesta història que naix de dues companyies valencianes de referència, que creen conjuntament aquesta peça tant educativa com entretinguda.

