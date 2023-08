Cursos de Defensa Personal a Torrent: Una Iniciativa de la Regidoria d’Administració per Empoderar a la Dona

Cursos gratuïts: Empoderament i Auto-defensa a la Casa de la Dona

Agents de la Policia Local de Torrent seran els encarregats d’impartir aquesta formació

Amb l’objectiu d’empoderar i donar eines a les dones per defensar-se en cas d’agressió, la regidoria d’Administració, Informació i Dona de l’Ajuntament de Torrent ha decidit reprendre els cursos de defensa personal que anteriorment es realitzaven fins al 2019 a la Casa de la Dona.

Després d’una pausa, aquesta iniciativa retorna amb més força, donant l’oportunitat a les dones de la localitat de tenir una formació específica per afrontar situacions d’agressió i eixir indemnes. Una de les grans novetats d’aquesta edició és que els cursos seran completament gratuïts.

Però això no és tot. Per garantir la màxima qualitat i eficàcia de la formació, aquests cursos estaran impartits per professionals amb experiència en la matèria: agents de la Policía Local de Torrent. Aquesta col·laboració permetrà que les participants puguen aprendre tècniques i consells directament de professionals amb ampli coneixement en situacions de risc i defensa.

A més, aquesta iniciativa no sols busca proporcionar habilitats físiques, sinó també psicològiques. Aprendre a identificar una amenaça, reaccionar de manera adequada i buscar suport són elements clau que s’inclouran en aquesta formació.

L’Ajuntament de Torrent ha reafirmat així el seu compromís amb la seguretat i el benestar de les seves ciutadanes, posant en marxa aquest programa que pretén ser una resposta directa i efectiva davant la necessitat de dotar a les dones d’eines i recursos per afrontar situacions d’agressió.

Les persones interessades en aquest curs podran trobar més informació i inscriure’s a la pàgina web oficial de la Casa de la Dona o directament a les instal·lacions municipals. Es recomana fer-ho amb antelació donat l’interès que ha generat aquesta formació.

Amb aquestes accions, l’Ajuntament de Torrent reitera el seu compromís amb la igualtat de gènere, l’empoderament de la dona i la seva seguretat. Una comunitat on totes les persones puguen sentir-se segures i protegides és una comunitat més justa i igualitària.