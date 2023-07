Declacions Raül Roselló, Secretari General Comarcal d’UGT PV sobre valoració de les dades de l’atur de JUNY 2023 a la Ribera

Les dades d’atur a la Ribera certifiquen que avançar en estabilitat i drets laborals li senta bé a l’ocupació

Segons les xifres publicades per LABORA, l’atur registrat el mes de juny del 2023 s’ha situat en 17277 persones desocupades, amb un descens mensual del 0,87%. La dada contrasta amb l’augment del 1,02% que es va produir en la variació mensual de l’any passat per al conjunt de la Ribera, per la qual cosa ens trobem davant un millor evolució en aquest mes de juny.



Per part seua, les dades anuals indiquen que tenim en aquest mes hi ha 1983 aturats menys que el mateix mes del 2022 el que suposa una disminució de desocupació anual del 10’30%.



Respecte a la contractació, s’han registrat 8333 contractes al juny de 2023, la qual cosa ha suposat 3097 contractes menys que en el 2022 és a dir un 27,10% de disminució interanual. Aquesta reducció de contractes amb evolució favorable de l’ocupació torna a mostrar clarament les magnituds de l’ús indegut i absurd de la rotació en els llocs de treball que suposava el model anterior.



Quant al detall de la contractació, per gèneres, 3722 han sigut a dones (el 45,27%) i 4561 a homes (el 54,73%). La contractació indefinida mensual és de 3116 contractes, això és, el 37,39%, i la contractació temporal és de 5192 contractes, cosa que significa el 62,31%. Quant a la modalitat de jornada, el 57,21% han sigut contractes a temps complet i un 42,79% a temps parcial.



Per a Raül Roselló, Secretari General Comarcal d’UGT-PV, “són dades d’atur i contractació que valorem molt positivament i que certifiquen que l’estabilitat i els drets laborals li senten bé a l’ocupació. Per a resoldre els problemes actuals i guanyar en condicions i salari no caben mesures retrògrades que proposen menys sindicat i menys drets, perquè empitjorar la vida de les famílies mitjanes treballadores no és una opció decent. Per això, volem que el futur President de la Generalitat i els candidats a presidir el Govern d’Espanya es comprometen amb el diàleg social i amb els marcs de relacions laborals equilibrats entre empreses i treballadors.”