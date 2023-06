Aquest matí és l’últim dia per presentar la documentació, tant de forma presencial com telemàtica, per optar a un dels 58 llocs de treball que oferta l’ajuntament. Gràcies a la subvenció del SEPE agrícola d’aquest 2023.

L’alcalde en funcions, Diego Gómez, ha assenyalat que a partir de la segona quincena de juny començaran a realizar les contractacions. Per a un període de temps de tres mesos, en els quals faran tasques de manteniment dels barrancs. Ajudaran també a la prevenció d’incendis, així com de mantindre els Horts comunitaris i l’anell verd, entre altres tasques.

Gómez ha agrait també la feina realitzada, tant per Labora com per IDEA. Així com a les persones que es presenten a optar a aquest contrat, perquè és una tasca molt necessària.