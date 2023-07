El llegendari baixista torna a València després de 24 anys d’absència

El llegendari baixista i compositor Dave Holland, enceta este dimarts al Teatre Principal, a les 20.00 hores, la programació del 26é Festival de Jazz de València. Posseïdor de tres Grammys, torna després de vint-i-quatre anys d’absència del Festival. Figura destacada dins de l’estil avant-garde. És considerat un dels grans músics de jazz i es presenta amb el pianista Kris Davis, piano i Fender Rhodes, el saxo alt Jaleel Shaw, el bateria Nasheet Waits i amb l’enginyer de so Wolfgang Shernhammer.



El director del Palau, Vicent Ros, ha destacat que “iniciem el nostre Festival amb un dels grans referents mundials del jazz actual. Dins d’una brillant programació en la qual podrem gaudir d’unes altres estrelles i de debuts com Monty Alexander i Kurt Elling. Juntament amb el millor jazz valencià, situant a València en el circuit dels millors festivals de Jazz del món”.

Ha treballat amb els grans, entre ells, Miles Davis, Stan Getz, Chick Corea, Anthony Braxton, Sam Rivers, el trio Gateway amb John Abercrombie, Jack DeJohnette i amb el guitarrista Pepe Habichuela. En els 90, va ser part d’un tour mundial amb Jack DeJohnette i la seua banda Parallel Realities, integrada per Herbie Hancock i Pat Metheny entre altres. Participa en l’àlbum ‘Question And Answer‘, nominat per als Grammy com a millor àlbum jazz i també toca en l’àlbum de Joe Henderson ‘So Near, So Far’ que guanya un Grammy. És habitual del trio de Herbie Hancock i forma part d’un nou quartet amb Steve Nelson, Eric Person, i Gene Jackson, en gira contínuament per Europa i els Estats Units.

Les següents cites del Festival al Teatre Principal seran la del cèlebre pianista Monty Alexander, que debutarà este dimecres, 5 juliol, abastant una àmplia gamma del jazz i de Jamaica: el cançoner americà i el blues, el gospel i el bebop, el calypso i el reggae. L’endemà serà el torn del flamenc-fusió del pianista Alex Conde amb Los Indultados i el 7 de juliol torna al festival l’Orquestra de València amb el pianista Albert Sanz, sota la direcció de Daniel Abad, per a presentar la versió simfònica de ‘La espuma de mar’ del mateix Sanz.

El grup lituà Dainius Pulauskas Group debutarà el matí del 8 de juliol, mentre que a la vesprada serà el guitarrista Ximo Tébar amb el cantant brasiler Gladston Galliza amb una fusió dels ritmes i harmonies de Brasil i el Mediterrani. El 9 de juliol tornarà la mítica Dianne Reeves per a oferir al públic valencià el seu impressionant virtuosisme, destresa en la improvisació i el seu estil únic de jazz i R&B. Debuta també en el Festival el cantant Kurt Elling l’11 de juliol i el 12 arribarà el saxofonista Kenny Garrett, fàcilment reconegut com un dels mestres vius més brillants i influents del jazz modern.