La Generalitat rebrà 500 milions d’euros menys dels previstos en els seus pressupostos.

Així ho ha transmés la consellera d’Hisenda després de participar en el consell de Política Fiscal i Financera, on es va comunicar a les regions que l’objectiu del dèficit serà del 0,1%.

A més, la consellera va reclamar la reactivació immediata de la reforma del sistema de finançament autonòmic i que mentrestant s’habilite un fons transitori per a les regions infrafinançades, com la Comunitat Valenciana

La consellera va reclamar a la reunió que la reforma del sistema de finançament és indiscutible, urgent i prioritari perquè es garantisca la igualtat de tots els espanyols.

A la reunió, Merino va votar en contra de l’objectiu de dèficit del 0,1% fixat pel ministeri d’Hisenda a les comunitats autònomes, lluny del 0,3% establit per la Generalitat als pressupostos.

Merino ja ha avançat que el Consell no modificarà els seus pressupostos insistit que no demanarà més esforços als valencians per pagar, ha dit, la factura dels separatistes.