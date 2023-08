Declaracions Polèmiques i Accions Legals a Alzira: El Problema Persistent de l’Aigua Estancada

Enrique Montalvá Respon al PP d’Alzira Sobre la Gestió de l’Aigua Estancada

Possibles Accions Legals i Demanda de Rectificació a Membres del Partit Popular

Davant les declaracions emeses pel PP d’Alzira, respecte a l’acumulació d’aigua en un solar situat en la zona de Tulell-Joanot Martorell, els quals demanen més celeritat a l’hora de solucionar la problemàtica que s’arrossega des de fa anys, el regisor responsable de l’àrea d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá, ha assegurat que l’ajuntament d’Alzira, ha fet les gestions oportunes des del primer minut per a resoldre els problemes que dona l’aigua estancada, atesa la falta de voluntat que fins ara han demostrat els propietaris per a posar solució.

Montalvá també ha assegurat que no es descarta portar el tema a la fiscalia perquè prenga les decisions oportunes.

Al mateix temps, Enrique Montalvá ha demanat a José Luís Palacios, com a portaveu del grup polític municipal del Partit Popular, que rectifique al seu regidor Bernat Ríos, i que li explique que Enrique Montalvá, que dirigeix aquesta àrea, no és responsable del departament d’Urbanisme, i és una cosa que hauria de saber, pel lloc que ocupa a l’Ajuntament. A més li ha suggerit que faça acte de presència a l’Ajuntament i s’interesse a preguntar als funcionaris de les diferents Àrees Municipals, els quals estaran encantats d’explicar-li com està la situació en aquests moments.

La situació ha generat debat intens en la política local, posant de manifest la tensió entre diferents parts implicades en la gestió del problema de l’aigua estancada. La resposta ferma del regidor Enrique Montalvá mostra la determinació de l’ajuntament en la seua voluntat de solucionar aquesta qüestió, inclòs el recurrir a mesures legals si és necessari. Els pròxims dies podrien revelar més detalls sobre aquest tema delicat, que ha estat una preocupació constant per als residents de la zona de Tulell-Joanot Martorell a Alzira.