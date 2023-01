Antonio Llacer Navarro

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira comença el dia hui dilluns de dol per la gran pèrdua del seu Degà Honorifico Antonio Llacer Navarro. Qui va morir ahir diumenge 8 de gener als seus 70 anys. L’enterrament tindrà lloc hui dilluns dia 9 a les 17.00 hores en la parròquia de Sant Jaume Apóstol d’Algemesí on serà traslladat des del Tanatori de la C/ Albalat, núm. 37 d’Algemesí.

Mèrits acumulats en l’Exercici professional durant 38 anys



Concorren en la seua persona mèrits acumulats en l’Exercici professional durant 38 anys. Primer com a Fiscal dels Jutjats d’Alzira fins a l’any 1993. En aqueix mateix any comença a exercir com a advocat fins a la data actual. L’any 1993 es presenta i va ser triat Vicedegà del M. I. Col·legi d’Advocats d’Alzira.

I l’any 1995 es va presentar a les eleccions com a Degà d’aquest Col·legi d’Advocats. Va ser elegit per majoria absoluta, càrrec que va exercir durant més de 25 anys. Des d’aquest mateix any va ser Conseller Nacional de l’Advocacia Espanyola i Conseller del Consell Valencià de Col·legi d’Advocats.

Des de la seua creació l’any 1998 va ser president del Consell Rector i professor de l’Escola de Practicas Jurídiques en la matèria de Deontologia Professional. Durant tres anys va ser Professor de l’Institut Valencià de Seguretat Publica, i Professor de Dret Penal, adscrit als cursos de formació que es van impartir com practiques externes en la Comissaria del Cos Nacional de la Policia d’Alzira.



Antonio Llacer estava en possessió de la Medalla de la Creu al Mèrit en l’Exercici de l’Advocacia, concedida pel Consell General de l’Advocacia Espanyola; i com a colofó a tota la seua carrera professional li va ser concedida pel Consell de Ministres la tan distingida Cruz de Sant Raimundo de Pañafort, que se li va imposar el passat 25 de novembre de 2022 per la Presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola.