Demà es reprenen les classes en els centres educatius a Torrent

I també les tasques de busc

Accessos oberts:

· LA CV 33 ja es va obrir, funcionant amb normalitat

· S’ha obert el tram del bypass entre la Curra i el bypass

· Queda oberta al trànsit la CV36 i la Curra

En la catorzena sessió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) de l’Ajuntament de Torrent, celebrada el 13 de novembre de 2024 (i formada pels membres de l’equip de govern, membres de Policia Local, Bombers, Protecció Civil, Creu Roja, UME, gerent d’Aigües de l’Horta i tècnics de l’Ajuntament), s’ha informat sobre les últimes activitats realitzades i mesures adoptades, després de les greus inundacions ocasionades per la DANA. A continuació, un resum de les principals àrees tractades:

Policia Local

El CECOPI ahir va acordar restringir la mobilitat de vehicles privats des de les 18 hores fins a les 18 hores de hui. AEMET va actualitzar l’avís a alerta roja. Hui s’actualitzat a taronja i posteriorment a l’actual groc. El CECOPI ha acordat hui alçar a partir de les 12.00 hores la limitació de la circulació en vehicle privat.

S’ha informat que com a mesura preventiva ahir la Policia Local es va informar veïns i empreses de zones inundables.

En el servici de nit, es reforça el torn per a qualsevol imprevist i servicis de vigilància i seguretat ciutadana. Persones telefonaven al 112 informant de faules (que el barranc anava desbordat). Protecció civil i policia Local van tallar arbres i van prestar servici de vigilància en zones inundables.

El barranc baixava amb aigua, però sense perill de desbordament.

Operació de busca i rescat

Després de l’alerta roja i episodis de pluja, es reprendran demà divendres, dissabte i diumenge la busca de desapareguts amb: Voluntaris caçadors i agents de rescat amb animals.

Mobilitat

El trànsit durant el matí ha sigut fluid al no estar oberts els col·legis.

-LA CV 33 ja es va obrir, funcionant amb normalitat

-S’ha obert el tram del bypass entre la Curra i l’AP7. S’espera una circulació normalitzada. Es retiren senyals i tanques per a restablir el trànsit per a tornar a la normalitat.

-Queda oberta al trànsit la CV36, entre la Curra i el Bypass

-Queda per obrir la CV36 entre La Curra i l’autovia Torrent-València.

-I el pont de McDonalds a l’espera de ser obert.

Protecció civil

Es contínua amb el repartiment de material de la Mancomunitat.

Ja s’ha traslladat l’excedent de material de neteja i roba que existia al parc de bombers de Torrent.

Ahir es van habilitar dos punts de control: en el Barranc amb Font de la Teula i en el barranc del Pedrís amb Aldino. Un altre vehicle va revisar la resta de barrancs i la unió amb Maestro Fortea.

S’abalisa i senyalitza Santa Teresita, 66 amb Sant Lluís Bertrán (molt pròxim al barranc) perquè la gent no puga passar.

Pavelló El Vedat

Creu Roja passa el cens actualitzat de persones ateses a servicis socials i ajuntament. S’ha de controlar les baixes (gent que es va del pavelló i no avisa). S’ha d’informar qui són les persones que ja no són usuàries per a donar-les de baixa en el cens.

Es continua prestant els servicis d’atenció psicològica, amb més professionals.

Proveïment d’aigua

El clavegueram ha funcionat molt bé després dels episodis de forts de pluges d’ahir.

Respecte a la qualitat de l’aigua: continuen les analítiques en xarxa i instal·lacions, sent positives.

L’Horteta: els treballs en la planta desnitrificadora continuen en marxa. La setmana es preveu que estiga en funcionament.

Les cubes s’emporten a tots els disseminats que ho sol·liciten, ahir a Font Teula i Casablanca.

Actualment els treballs se centren en les depuradores.

Aigües de l’Horta rep un informe de danys, que envia a l’ajuntament per a remetre a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Tècnics de la Conselleria d’Agricultura visitaran demà el terme per a concretar les ajudes necessàries en camins de Torrent.

Se sol·liciten dos escombradores industrials per a netejar a fons la zona del polígon, ja que el fang que queda en els marges de les cunetes. També en la carretera de Picanya.

Es realitzarà una nova batuda de neteja, per FCC, en la zona de Xenillet.

Servicis socials

Se seguix amb els treballs d’atenció a usuaris del Pavelló i persones que no tenen casa i viuen amb familiars.

Es reforça amb personal, 5 tècnics més.

Es continua treballant en el llistat de famílies afectades per a gestionar les solucions residencials necessàries, per a oferir el trasllat tant del Pavelló, com als reallotjats en cases de familiars.

Els centres socials continuen oberts: el treball social habitual del barri Xenillet es trasllada al centre de Verge de l’Olivar fins que es dispose del centre social en condicions.

Educació

Demà 15 de novembre, es reprenen les classes lectives i extraescolars en els centres educatius de Torrent.

Casa Caridad s’oferix a acollir als xiquet de l’escola infantil del Xenillet. Es prestarà un Servici de ludoteca, per als 25 xiquet.