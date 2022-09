Els treballs de condicionament es prolongaran encara durant les pròximes setmanes

La reobertura d’estes dos piscines municipals ha sigut possible després de l’acord aconseguit entre l’Ajuntament de València, a través de la Fundació Esportiva Municipal, i l’empresa concessionària. El tancament es va produir el mes de març passat, en comunicar l’empresa la impossibilitat de continuar prestant el servei a conseqüència de l’increment dels costos energètics.

El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha assenyalat que tal com es va anunciar a l’agost, “demà, primer de setembre, es reprén el servici en les piscines d’Aiora i Abastos. S’han realitzat obres de recondicionament i durant les pròximes setmanes es duran a terme encara algunes millores perquè les instal·lacions estiguen en òptimes condicions”. I ha recordat que en la negociació de l’acord va ser “prioritari garantir els llocs de treball de les 50 persones que presten servici en estos centres”.

En el complex d’Abastos, de les tres piscines existents, dos estaran operatives i una tercera seguirà en obres. Durant els mesos de setembre i octubre continuaran els treballs d’adequació perquè les instal·lacions estiguen en bones condicions, després dels quatre mesos d’inactivitat.

Mateo ha subratllat que l’acord amb l’empresa concessionària ha pogut materialitzar-se després de les mesures adoptades pel govern central per a abaratir els costos energètics: “Estes iniciatives han permés que les piscines, que són grans consumidores d’energia, puguen veure reduïda la seua factura de la llum a final de mes i ser més rendibles. Així, alhora que aconseguixen un major equilibri econòmic, poden oferir un servici públic de qualitat a la ciutat de València”.

El tancament per part de la concessionària per no poder assumir el cost de l’increment de l’energia va afectar els vestuaris, les piscines i les zones spa, però la resta dels serveis s’han prestat amb normalitat. Han romàs obertes les zones d’activitats en sec com la sala de musculació, d’activitat física, ciclisme de sala, fitness i activitats dirigides, entre altres. El tancament va afectar les piscines d’Aiora i Abastos. La resta de les piscines municipals han continuat obertes prestant el servici amb normalitat.