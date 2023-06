Demana al Parlament Europeu retirar la Llei de Restauració Natural

La Llei de Restauració de la Natura ha sigut rebutjada per la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu (COMENVI).

Aquesta Llei, presentada pel socialista César Luena. Recolzada per l’eurodiputada de Ciutadans Soraya Rodríguez, ha quedat en 44 vots a favor, 44 en contra i 0 abstencions, per la qual cosa no ha arribat a la majoria necessària per a ser aprovada.

Com a conseqüència d’aquest resultat, la COMENVI presentarà al Ple del Parlament Europeu la proposta de rebuig de la proposta de la Comissió. Per la qual cosa el Parlament en el seu conjunt deurà pronunciar-se, segurament, a la sessió plenària de juliol d’Estrasburg.

En aquest sentit, l’Associació Valenciana d’Agricultors es suma a aquest malestar expressat per ASAJA i COPA-COGECA. Animant a tots els eurodiputats espanyols a votar en contra d’aquesta Llei en el proper plenari del Parlament Europeu.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “tots estem d’acord en defensar la natura i avançar cap a pràctiques més sostenibles des del punt de vista econòmic, social i mediambiental, però la classe política no deu aprovar legislacions d’esquenes al camp. Sense rentabilitat agrària no serà possible mantindré un teixit verd productiu. Sense agricultors i ramaders, no serà possible lluitar de forma eficaç contra el canvi climàtic.

Per la seua part, el president d’ASAJA Nacional, Pedro Barato, acull esta noticia amb satisfacció i demana a la Comissió Europea, especialment al seu vicepresident socialista Timmermans, que “retire immediatament la proposta legislativa, doncs ha obtingut el rebuig total de les tres comissions titulars”.