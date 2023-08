Desarticulada una Red de Traficants amb Dos Plantacions de Marihuana a Torrent

Detenció de Tres Persones i Desmantellament d’un Punt de Venda de Drogues

Incautació de 137 Plantes de Marihuana i Gairebé 1.500 Euros en Efectiu

El passat 21 d’agost de 2023, agents de la Policía Nacional van portar a terme una operació a Torrent (València) que va culminar amb el desmantellament d’un punt de venda de droga al menudeo i la incautació de dos plantacions de marihuana de tipus indoor. Durant l’actuació, es van detenir tres persones i es van incautar de 137 plantes de marihuana, 98 grams de haxix, 1.498 euros en efectiu i divers material relacionat amb el cultiu i distribució de drogues.

Les investigacions es van iniciar quan els agents van tenir constància d’un possible punt de venda de marihuana al menudeo a la localitat. Després de diverses indagacions, es va confirmar que des d’una habitatge a Torrent, es procedia a la venda de substàncies estupefaents a petita escala. En el marc d’aquestes investigacions, es va procedir al registre d’aquesta vivenda, on es va intervenir amb gairebé mig quilo de droga, una bàscula de precisió i altres elements utilitzats per a la distribució. Com a resultat d’aquesta actuació, es va detenir un home, presumpte responsable del tràfic de drogues.

En una operació paral·lela, centrada en el desmantellament de dues plantacions de marihuana de tipus indoor, es va realitzar una altra investigació que va culminar amb la entrada i registre de dos habitatges més a la mateixa localitat. Durant aquests registres, es van incautar de 137 plantes de marihuana amb un pes total de 13,255 quilos i divers material d’il·luminació de última generació, necessari per al cultiu de la marihuana. En aquesta actuació, es va detenir una dona i un home de la mateixa família, tots dos presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric, donat que s’havia comprovat que s’havien connectat il·legalment al subministrament elèctric per alimentar les seues plantacions.

Dels tres detinguts, dos d’ells amb antecedents policials, un va ser posat a disposició judicial i la resta van ser alliberats després de declarar a dependències policials. Se’ls va advertir de la seua obligació de comparèixer davant l’Autoritat Judicial quan fossin requerits.

Amb aquesta operació, la Policía Nacional confirma el seu compromís en la lluita contra el tràfic de drogues a la Comunitat Valenciana, reforçant la seguretat i tranquil·litat dels seus veïns.