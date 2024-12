Desarticulada una xarxa internacional d’estafa amb animals de companyia

La Guàrdia Civil, amb el suport d’Interpol i la Policia Nacional de Colòmbia, ha desarticulat una xarxa criminal que havia estafat més de 150.000 euros a 250 víctimes en la venda fictícia d’animals de companyia.

La macrooperació Canmoney ha resultat en 28 detencions i 30 investigats entre Espanya i Colòmbia.

La trama utilitzava portals de compravenda per oferir gossos per uns 500 euros, enviant documents d’identitat usurpats per guanyar confiança. Després del primer pagament, exigien un segon baix amenaces, incloent imatges d’armes de foc. Els beneficis es transformaven en criptomonedes per dificultar el rastreig, aconseguint més de 35 milions d’euros en transaccions.

Les primeres investigacions van culminar amb la detenció d’un implicat a la província de València, que va ser l’inici d’esta macroinvestigació. Durant els registres, es van confiscar diners, armes, documentació, criptomonedes i altres proves.

L’organització estava liderada des de Colòmbia i Camerun, amb una estructura jerarquitzada i testaferros a Espanya. Les víctimes han estat identificades en 43 províncies espanyoles.