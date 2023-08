Desarticulat un Nou Mètode de Trafic de Cocaïna: El Cartó Impregnat

La Guàrdia Civil descobreix cocaïna impregnada en cantoneres de cartó

Un espanyol de 67 anys, el cervell darrere d’aquesta innovadora tècnica de contraban

La Guàrdia Civil de València ha portat a terme una operació exitosa en la qual ha detingut a un innovador traficant de drogues en la localitat del Puig. Aquest individu utilitzava un mètode poc convencional: amagar la cocaïna impregnada en cantoneres de cartó.

El sistema de contraban resultava eficaç, ja que el contenidor que transportava aquestes cantoneres provenia directament de Sud-amèrica, sota l’aparença d’un transport de fruita comercialitzada de forma legal. No obstant això, lluny de les expectatives dels agents, no era la fruita el que amagava la droga, sinó les mateixes cantoneres de cartó que protegien la càrrega. Aquesta tècnica permetia que, un cop arribada la mercaderia, la substància impregnada s’extraiguera per al seu consum en el mercat negre.

Els agents van ser capaços de confiscar un total de 110 quilograms d’aquest cartó impregnat, una quantitat significativa que evidencia la magnitud de l’operació de tràfic de drogues en la qual estava involucrat aquest individu.

Després de les investigacions pertinents, la Guàrdia Civil va procedir a la identificació i detenció del principal sospitós. Es tracta d’un home de 67 anys de nacionalitat espanyola. Ara, aquesta persona es troba sota custòdia, acusat d’un delicte contra la salut pública.

Amb aquesta detenció, la Guàrdia Civil no només ha aconseguit frenar una operació de tràfic de drogues, sinó que també ha posat de manifest la necessitat de mantenir-se alerta davant de les noves i sofisticades tècniques que utilitzen els traficants per a eludir els controls de seguretat. Aquest cas serveix com a recordatori de la constant lluita i adaptació requerida per part de les forces de seguretat per combatre el tràfic de drogues i protegir la societat.