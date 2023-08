Desarticulat un Punt de Venda de Cocaïna en un Quiosc de Cullera

Alerta Ciutadana: Cocaïna Venuda en un Establiment Freqüentat per Menors

Col·laboració entre la Guardia Civil i la Policia Local de Cullera dóna Resultats

El 20 d’agost de 2023, la Guardia Civil de València va iniciar una investigació envers un home de 47 anys d’edat de nacionalitat espanyola per un presumpte delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues. Aquesta actuació va ser possible gràcies a la col·laboració ciutadana que va alertar a les autoritats al final de juliol sobre una possible activitat il·lícita en un quiosc situat a Cullera.

Durant la investigació, els agents es van assabentar que l’establiment en qüestió era freqüentat regularment per menors d’edat, posant-los en risc d’entrar en contacte amb consumidors de droga. Aquesta informació va accelerar la intervenció per part de les autoritats.

Amb la valiosa ajuda de la Policia Local de Cullera, que va proporcionar un equip caní especialitzat en la detecció de substàncies tòxiques i estupefaents, es va realitzar una inspecció al quiosc. Aquesta revisió va resultar en la troballa de 9 grams de cocaïna dividits en dosis individuals, així com una bàscula de precisió.

Les diligències obtingudes han estat presentades al Jutjat de Primera Instància e Instrucció Número 1 de Sueca.

En la tasca investigadora i els operatius corresponents han col·laborat agents tant de la Guardia Civil de Cullera com de la Unitat Canina de la Policia Local de Cullera.

Aquells que desitgen més informació o tenen dades addicionals al respecte poden contactar amb l’Oficina Perifèrica de Comunicació (OPC), de la Guardia Civil de València, trucant al 96-317.23.85. Aquesta actuació posa de manifest la importància de la col·laboració ciutadana i la coordinació entre diferents cossos de seguretat per a la protecció i el benestar de la comunitat.