Desarticulen en valència una trama de venda de cadàvers

La Policia Nacional ha desarticulat a València un entramat criminal relacionat amb la venda de cadàvers a Universitat.

Falsificaven la documentació per a poder retirar els cossos d’hospitals i residències i els venien a les universitats per al seu estudi per 1.200 euros cada cadàver.

Buscaven morts estrangers o que no tingueren familiars als hospitals i residències de València per a cometre les irregularitats. Després, els traslladaven a les universitat, que creien que havien sigut donats a la ciència i que pagaven 1.200 euros per el servei. Fins que la policía va descobrir que havien falsificat la documentació d’un difunt. Així va començar la investigació.

A més, també aprofitaven la dissecció i desmembrament dels cossos per a introduir-los en els fèretres d’altres difunts, estalviant-se pagar les incineracions i facturant-les a la universitat. Així van arribar a facturar 5.040 euros a una universitat per realitzar 11 incineracions de cossos.

Els responsables de la funerària investigada i dos dels treballadors han sigut detinguts com a presumptes autors d’un delicte d’estafa, a més a dues d’ells també se’ls imputa un delicte de falsedat documental.