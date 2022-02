Desde el Partit Popular d’Alzira es pregunten on està la ciutat 30 que se’ns va vendre

On estan les campanyes de conscienciació, on està el pressupost destinat a convertir Alzira en una ciutat exemplar en la pacificació del trànsit.

Al gener de 2019 el bipartit va informar en les seues xarxes socials que s’estaven instal·lant les primeres plaques de limitació de velocitat a 30 km/h., i indiquen l’existència de radars. Era la primera mesura efectiva per a convertir Alzira en ciutat 30.

Aquestes mesures es basaven en informes tècnics en els quals s’indicava que els motius eren aconseguir la pacificació del trànsit urbà, la reducció de la sinistralitat i la potenciació de l’ús de la bicicleta. Van declarar la ciutat 30 amb una senyalització i fins ací van arribar, no van implantar els radars necessaris ja que van dir no disposar de pressupost i continuen sense disposar-ho. Van indicar que contemplarien un període d’adaptació en el qual no s’imposaran sancions i on la policia controlaria als vehicles amb radars mòbils, un període d’adaptació prudencial, encara que no seria molt llarg….ni més ni menys que portem ja tres anys.

Tampoc han realitzat al llarg d’aquests anys ni una acció educativa a la ciutadania per a conscienciar de la necessitat de moderar el trànsit. Bipartit en estat pur, molta propaganda però molt poques accions.

En les passades festes de Nadal apareix de sobte la notícia que es realitzaran controls de velocitat penats amb sancions de 100 a 600 € i retirada de carnet.

Des del partit Popular ens preguntem on està la ciutat 30 que van vendre a so de bombo i platerets i que es va quedar en una instal·lació de senyals a l’estil una pegada de cartells d’inici d’una campanya electoral.

Per al bipartit, convertir Alzira en ciutat 30, ha consistit a complicar el trànsit a la ciutadania i poc més. Bé podien haver agafat exemple de ciutats com Algemesí i Sueca en les quals han instal·lat radars informatius per a protegir els vianants i conductors dels perills d’una velocitat excessiva.