Desiree Canut i Garcia és proclamada Fallera Major d’Alberic

El passat diumenge 24 de setembre, el Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alberic. Va acollir l’acte de proclamació de la Fallera Major d’Alberic per al 2024.

A més, enguany la Fallera Major estarà acompanyada d’una Cort d’Honor formada per tres falleres més.

Amb el Saló de Plens de gom a gom, la Fallera Major del 2023, Ainara Boix i González, va passar el testimoni a Desiree Canut i Garcia. Qui estarà acompanyada al càrrec per Maria Talens i Pons, Alba Sotos i Heredia i Mª Angeles Estarlich i Puig, la seua Cort d’Honor.

Carmen Humanes, Regidora de Festes de l’Ajuntament d’Alberic, donava inici a l’acte de Proclamació. Afirmant que “ara sí, comencem a notar que ja tenim prop les nostres Falles. Amb la Proclamació donem inici al calendari faller”.

Humanes va voler aprofitar per a agrair “a la Junta Local Fallera d’Alberic la seua feina incansable i desinteressada. Treballen cada dia per a que a la seua Fallera Major no li falte de res. I vaja a cada poble per a representar a Alberic com cal”.

Entrega del decret que proclama Fallera Major a Desiree Canut.

Seguidament a les paraules de la regidora, i tot just abans de fer entrega del decret que proclama Fallera Major a Desiree Canut. Ainara Boix (Fallera Major del 2023) manifestava que “he tingut la sort de representar el meu poble. I no podria estar més agraïda i contenta.

Este últim any he disfrutat com una xiqueta xicoteta, destacant el meravellós tracte rebut per totes les comissions del nostre poble. Que m’han acollit com una més en cada casal”.

L’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, donava pas a la part més important de la vesprada. “Poble d’Alberic, falleres i fallers. En virtut de les atribucions que em confereix el reglament, i a proposta de la Junta Local Fallera. Vinc a nomenar, i proclame, en nom del poble d’Alberic i en el meu propi, Fallera Major d’Alberic per a l’any 2024 la senyoreta Desiree Canut i Garcia”.

La nova Fallera Major es dirigia a totes i tots els assistents explicant que “per a mi les Falles representen la família. Són el reflex de la família que has triat. Per a mi les Falles son un temps en el que pots ser completament lliure. Al costat de la gent més meravellosa que forma part de la meua vida”.