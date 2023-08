Desmantellament d’una Organització Criminal de Gran Magnitud: Drogues, Armes i Detencions

29 Detencions i Intervencions Majors en l’Operació Kalka

Col·laboració Efectiva entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Nacional, ha desmantellat una organització criminal dedicada a la importació i distribució de drogues i a la introducció d’armes de foc per a la seua posterior venda en el mercat negre.

En l’operació Kalka, s’han practicat 29 detencions, 20 registres domiciliaris, intervinguts 562.000€ en efectiu, 14 vehicles, una motocicleta, quatre armes de foc 9 mm, una arma de fogueu, dues armes d’aire comprimit, 90kg de cocaïna, més de quatre quilos d’heroïna i 100 plantes de marihuana.

A l’inici de l’operació, al mes de novembre de 2022, es van practicar registres domiciliaris en les localitats de L’Eliana, Godelleta, Gandia, Tavernes de la Valldigna, Picanya i a València, on van ser detingudes 11 persones de nacionalitat espanyola i colombiana, confiscant més de mig milió d’euros, 90 kg de cocaïna, quatre kg d’heroïna i quatre armes de foc i nou vehicles d’alta gamma entre altres.

Entre els detinguts un és considerat com HVT (objectiu d’alt valor) per Europol. Un altre d’ells té una Ordre Europea de Detenció emesa per Lituània.

Aquesta operació s’ha desenvolupat de manera conjunta per agents de la UCO (ECO Llevant) de la Guàrdia Civil i de Udyco Múrcia de Policia Nacional.

El desmantellament d’aquesta organització mostra l’èxit de la cooperació entre les forces de seguretat en la lluita contra el crim organitzat. Aquesta és una victòria significativa en la batalla constant per erradicar el tràfic de drogues i la violència associada en el territori valencià.