Detenció In Fraganti de Dos Homes Robant en una Vivienda de Patraix

Intervenció Policial Ràpida en un Assalt a Domicili

Robatori a una Anciana Absent per Vacances: L’Implicació d’un Veí

En una acció ràpida i decisiva, agents de la Policía Nacional a Valencia van detenir dos homes, de 24 i 32 anys, originaris d’Espanya, quan estaven robant en una vivienda. Aquesta intervenció es va produir després que els agents observaren que el bombín de la cerradura estava fracturat, indicant una entrada forçada a la propietat.

Els fets van tenir lloc a les 23:30 de la nit al districte valencià de Patraix. Després d’escoltar sorolls provinents de l’interior de la vivienda i comprovar que la porta estava entreoberta, els agents van procedir amb cautela. En entrar al domicili, van trobar-se amb una escena de caos: un home amb el rostre cobert intentava fugir per la finestra. En ser descobert, l’individu va reaccionar violentament, obligant als agents a utilitzar la força per detenir-lo.

Durant la inspecció de la casa, un altre home va ser localitzat amagat darrere d’un matalàs i roba de llit. Aquest individu també va intentar fugir, mostrant una actitud agressiva cap als agents. En realitzar una revisió als sospitosos, es va descobrir un veritable tresor de 81 monedas antiguas, així com altres joies i objectes de valor.

El més impactant d’aquesta història és que un dels detinguts era veí de la finca on es va produir el robatori. La propietària de la casa, una dona d’edat avançada, es trobava de vacances quan es va produir el robatori.

Ambdós homes detinguts tenien antecedents policials i han estat posats a disposició judicial.

Com a mesura preventiva, des de la Policía Nacional s’ofereixen els següents consells:

En detectar gent sospitosa al portal o rodant pel carrer, no dubteu en CRIDAR al 091.

Si escolteu sorolls en vivendes que sabieu que estan buides o els seus propietaris estan de vacances, CRIDA AL 091.

No faciliteu l’entrada al vostre domicili a desconeguts.

Aquests consells serveixen per a garantir la seguretat de tots i evitar futurs incidents com aquest. La col·laboració ciutadana és essencial per a mantenir els nostres barris segurs.