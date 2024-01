Detenen a l’autor de nou robatoris en vehicles estacionats a Turís

L’arrestat forçava turismes, sostreia objectes de valor i utilitzava les targetes bancàries per a realitzar compres

El valor dels objectes robats ascendeix a 1000 euros, més els 900 euros dels danys causats i els pagaments efectuats amb les targetes de crèdit

La Guàrdia Civil de València ha detingut a Turís al responsable de nou robatoris en vehicles estacionats en el nucli urbà de la localitat.

L’Operació ‘CABAD’ va donar principi per a posar fi als robatoris que estaven tenint lloc en la localitat de Turís des de l’últim trimestre del passat any. L’autor dels fets utilitzava algun tipus d’objecte contundent per a accedir a l’interior dels vehicles després de fracturar maleter, portes o finestres.

El detingut sostreia també targetes de crèdit amb les quals, posteriorment, realitzava compres. Va ser en un comerç de la localitat on es va donar la veu d’alarma. En sospitar el dependent de la possibilitat que el pagament poguera haver-se efectuat amb una targeta robada.



Els agents, en col·laboració amb la Policia Local de Turís. Després de nombroses perquisicions, van obtindre dades que van permetre identificar a l’autor dels fets delictius i la seua posterior detenció.

El valor del sostret ascendeix a 1.000 euros, més els càrrecs efectuats amb les targetes de crèdit sostretes. Els danys en els vehicles ascendeixen a 900 euros.

El detingut és un home de 26 anys i de nacionalitat marroquina a qui se li imputen 9 delictes de robatori amb força en interior de vehicle.