Detingudes 30 persones per un frau milionari en el comerç de cotxes de luxe procedents d’Alemanya

Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració de l’Agència Tributària i sota la direcció de la Fiscalia Europea, han desarticulat un frau milionari en el comerç intracomunitari de vehicles de luxe provinents d’Alemanya.

El frau de l’IVA a Espanya supera els 17 milions d’euros.

L’operació s’ha dut a terme en tretze províncies espanyoles, incloent València, i en Alemanya, on residia el líder de l’organització, que estava investigat per tràfic d’estupefaents i frau fiscal.

El líder ha estat detingut i ingressat a presó a Alemanya, pendent d’extradició.

En total, s’han realitzat dos registres a Alemanya i quinze a Espanya, en domicilis i empreses de compravenda de vehicles. S’han bloquejat habitatges de luxe valorats en més d’onze milions d’euros i s’han intervingut més de 300.000 euros en efectiu, joies, rellotges de luxe i diversos actius financers a Espanya, Alemanya, Portugal i Lituània.

La cúpula operava des d’Alemanya i distribuïa vehicles a Espanya a través de dos branques: una per a Llevant i una altra per a Andalusia. Una tercera branca gestionava el frau fiscal i el blanqueig de capitals utilitzant empreses missing trader, que eludien l’IVA i venien els vehicles per baix del preu de mercat. L’organització utilitzava persones vulnerables com a administradors ficticis, oferint-los allotjament en pisos francs a canvi.

L’operació ha culminat amb la detenció de 30 persones.