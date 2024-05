Localitzat el vehicle que es va fugar el passat diumenge després d’atropellar a un menor de sis anys a l’avinguda Germans Machado de València.

Agents de la Policia Nacional han identificat el presumpte autor, un home de 22 anys d’origen espanyol, que s’ha entregat a última hora del matí davant les dependències de la Prefectura de Policia Local de València.

Els agents li imputen els delictes de lesions, contra la seguretat viària i abandonament del lloc de l’accident, així com un delicte de violència de gènere. El detingut compta a més amb una reclamació judicial en vigor per al seu ingrés en presó.

La Policia Nacional va localitzar el vehicle estacionat en un garatge d’una localitat de La Costera, on l’arrestat té un dels seus domicilis. Agents de la Brigada Provincial de Policia Científica realitzaren l’oportuna inspecció ocular i investigadors del Grup d’Homicids registraren el domicili, també inspeccionat per Policia Científica, que va trobar indicis biològics.

L’arrestat, amb antecedents policials, serà posat a disposició judicial una vegada finalitzen les actuacions policials.