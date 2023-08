Detingut un home a València per estafar més de 41.000 euros a la seua empresa

Utilitzant un DNI fictici, va realitzar més de 200 comandes sense cost en un mes

Productes sanitaris fraudulentament obtinguts eren recollits en empreses de paqueteria

El 22 d’agost de 2023, agents de la Policía Nacional van detenir a un home de 29 anys, d’origen portuguès, a la província de València com a presumpte autor d’un delit continuat d’estafa. Segons les informacions, va realitzar, sense autorització, més de 200 comandes de material sanitari a cost zero i posteriorment els va recollir en diverses empreses de paqueteria.

L’operatiu es va iniciar quan els agents van ser informats que un home podria haver estafat, entre febrer i març d’aquest any, més de 41.000 euros en productes sanitaris a l’empresa de subministraments on treballava.

Després d’intensives investigacions, es va determinar que el sospitós, fent-se passar per un client, va realitzar més de 200 comandes amb un descompte del 100% en productes sanitaris. Aquests productes eren recollits per una empresa de paqueteria als magatzems centrals de la companyia per la qual treballava en aquell moment, i posteriorment eren lliurats al suposat client en un municipi de la província de València.

Una altra clau en la investigació va ser descobrir que les dades del suposat client eren fictícies. El número de DNI utilitzat per recollir els paquets era fictici, no correspondia a cap persona real.

Finalment, els agents de la policia nacional van identificar al destinatari dels paquets i suposat client. Aquest no era un altre que el propi ex treballador de l’empresa, el mateix que hauria realitzat les comandes inicials.

El detingut ha estat acusat com a presumpte autor d’un delit continuat d’estafa i ha estat posat a disposició judicial. Amb aquesta operació, la Policía Nacional confirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana i la lluita contra la delinqüència econòmica a València.