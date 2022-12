Després de l’anunci en roda de premsa de la primera edició de la ruta, han estat 8 entitats, associacions i particulars els inscrits per a participar en esta activitat. Un total de 10 betlems, comptant els dos municipals s’obriran al públic per a ser visitats per tots els veïns i veïnes.

El regidor de Festes, Xavi Pérez, s’ha mostrat il·lusionat amb esta nova iniciativa i ha explicat que “donada la tradició pels betlems d’Alzira, vam decidir encetar esta ruta de Betlems per a que la ciutadania pogués contemplar estes obres d’art. A banda de les propostes municipals, situades a la Gallera amb el betlem de Pepita Pellicer i a la Casa de la Cultura, amb el betlem de Lu, estem molt contents de la participació tant de particulars que ens obrin les portes dels seus domicilis com de germandats i confraries com el Crist en l’Agonia o la Soledat”. El regidor anima a tota la ciutadania a participar de les visites i poder conèixer de primera mà estos magnífics muntatges.

Les persones interessades a participar, mostrant el seu Betlem, poden sumar-se a la ruta enviant un correu electrònic a festes@alzira.es. Cal que indiquen el nom, direcció del betlem i horaris de visita.

BETLEM MUNICIPAL (del 14 de desembre al 4 de gener de 2023)

LLOC: Cercle Alzireny La Gallera d’Alzira,

HORARI: de dilluns a divendres, de 17.30 a 21 h. Dissabtes, d’11 a 13.30 h i de 18 a 21 h.

Visites de grup fora d’estos horaris amb prèvia petició telefònica (661 522 315).

EL BETLEM DE LU (del 14 de desembre al 5 de gener de 2023 (excepte festius).

LLOC: Claustre de la Casa de la Cultura d’Alzira,

HORARI: de dilluns a divendres, de 17.30 a 21 h. Dissabtes, d’11 a 13.30 h i de 18 a 21 h. Diumenges, de 17 a 21 h.

Visites de grup fora d’estos horaris amb prèvia petició telefònica (661 522 315).

EL BETLEM DE TONYO (Del 9 de desembre fins el 8 de gener de 2023)

LLOC: Carrer Murta, 26

HORARI: De dilluns a diumenge de 18 a 20.15 hores. El 6 de gener de 2023: de 16 a 20.15 hores.

HERMANDAD DE CABALLEROS DE CRISTO CRUCIFICADO EN LA AGONÍA

Del 9 de desembre al 4 de gener (de dimarts a dissabte)

LLOC: Carrer Piletes, 22

HORARI: de 19 a 21 h. 13, 15, 20 i 22 desembre: de 10 a 12 hores

Dies 24 i 31de desembre: tancat.

SEGUROS CALABUIG

LLOC:C/ HORT DELS FRARES, 64 BAJO

HORARI: DE 10H A 22H

Ángeles Ginesta Estrems (Del 20 de desembre al 8 de gener)

LLOC: Avda. Pare Pompili, 44.

HORARI: De dilluns a divendres de 17 a 20 hores. Caps de setmana fines de 10 a 13 i de 17 a 20h.

24,25 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, tancat

Adrián Chafra Ballester

LLOC: Carrer LEPANTO, nº69

HORARI:

Del 19 al 22 de desembre de 17:00 a 20:00

Del 26 al 29 de desembre de 17:00 a 20:00

Del 2 al 4 de gener de 17:00 a 20:00

falla Pere Esplugues.

LLOC: C/ Pere Esplugues n°10 (casal Falla Pere Esplugues)

HORARI: De dimarts a dissabte de 10:00 a 12:00 i 18:30 a 21:30 h

ARCHICOFRADIA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y DE LA PRECIOSISIMA SANGRE DE N.S.J.C. (Del 9 de desembre al 5 de gener de 2023)

HORARI: De dimecres a dissabte de 18,30 a 20.30 hores. (excepte festius 24,25,31 de desembre, 1 i 6 de gener)

LLOC: Seu social, Plaça Germanies, núm 11 baix

M. Carmen Caballero Gómez (Del divendres 16 de desembre al dimecres 4 de gener)

LLOC: Carrer Doctor Vicente Segura, n° 11.

HORARI: divendres 16 de desembre de 17h. a 20h.

De dilluns 19 a dijous 22 de desembre de 17h. a 20h.

De dilluns 26 a divendres 30 de desembre de 17h. a 20h.

De dilluns 2 a dimecres 4 de gener de 17h. a 20h.