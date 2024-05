La marjal de Rafalell i Vistabella és una zona humida protegida per la legislació autonòmica i estatal

La Regidoria de Devesa-Albufera ha fet un pas significatiu en defensa de la conservació de la naturalesa en iniciar els tràmits per a la compra de parcel·les en la marjal de Rafalell i Vistabella

La Regidoria de Devesa-Albufera ha fet un pas significatiu. En defensa de la conservació de la naturalesa en iniciar els tràmits per a la compra de parcel·les en la marjal de Rafalell i Vistabella. En els Pobles del Nord, en una àrea catalogada com a zona humida tant a nivell autonòmic com nacional. Esta decisió de la Regidoria de Devesa-Albufera té com a objectiu principal fomentar la conservació de la natura a la nostra ciutat i protegir els valuosos ecosistemes presents en estes àrees.

José Gosálbez, regidor de Devesa-Albufera. Ha declarat que “l’adquisició d’estes parcel·les catalogades representa un pas crucial en el compromís de la Regidoria amb la preservació del medi ambient i la biodiversitat local. Estes accions busquen garantir la protecció d’hàbitats naturals clau i promoure i protegir el nostre medi ambient”.

A més, des del govern local s’està treballant per la declaració de la Reserva de la Biosfera de l’Albufera. En este sentit, el regidor Gosálbez ha afirmat. “Que és una mesura que busca impulsar la protecció i gestió de la zona. Ressalta el seu valor ambiental i promou un nou reconeixement a nivell internacional”.

L’edil ha afegit que “instem la comunitat local i totes les parts interessades a unir-se en este esforç conjunt. Per a preservar i promoure la bellesa i la biodiversitat de la nostra benvolguda Albufera”. En este sentit, la Regidoria convida els ciutadans “a sumar-se a estos esforços i a col·laborar en la preservació d’estos espais naturals tan valuosos. Per a garantir un millor futur per a tots”.

Gosálbez ha finalitzat manifestant que “tinguen l’absoluta seguretat que esta regidoria no donarà ni un pas arrere en el compromís adquirit en prendre els ramals d’esta Regidoria. Junts podem treballar per la protecció i conservació de la biodiversitat i els ecosistemes únics de l’Albufera”.