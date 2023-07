Devoció i fervor en la tradicional processó de la Verge del Carme de Beniparrell. Un acte emmarcat en les festes majors de la localitat

Un dia i una data molt especial, on el fervor i la devoció està més que latent

La festivitat de la Mare de Déu del Carme reuneix a tots els seus fidels que han volgut acompanyar la seua imatge

Una imatge, la de la Mare de Déu del Carme, que va rodejada dels 12 portadors

Homes i dones que la cuiden i la custodien

Igual que la traslladen pels carrers de la localitat

Un dia també per recordar els que estan, perquè els emparen, així com els que ja no hi són

Vestits de gala, els veïns han celebrat el dia gran de les festes del poble

La calor no ha sigut cap impediment perquè els feligresos isquen en solemne processó

Una processó on la participació ha sigut més que multitudinària