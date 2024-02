Hui 21 de febrer, se celebra el Dia Internacional de la Llengua Materna

Una jornada dedicada a reconèixer la importància de les llengües natives per a la identitat cultural, la diversitat lingüística i la cohesió social.

En el nostre cas, és essencial destacar la importància de cuidar i preservar el valencià.

El valencià és una llengua rica i viva que ha estat part fonamental de la història i la cultura del poble valencià durant segles.

Preservar el valencià no només és una qüestió de salvaguardar una forma de comunicació, sinó també de protegir la essència de la nostra identitat i herència cultural.

El valencià és la llengua en què s’expressen les nostres tradicions, costums i valors. És a través del valencià que es transmeten les històries del nostre passat, es celebren les festes i es canta la nostra música tradicional.

Per tant, cuidar i preservar el valencià significa garantir la continuïtat de la rica herència cultural del poble valencià.

A més, el valencià és una eina d’inclusió i cohesió social. Promoure el valencià implica reconèixer i respectar la diversitat lingüística de la nostra comunitat per garantir que tothom tingui accés a la seva llengua materna.

Cosa que resulta essencial per a la cohesió social i el respecte mutu entre els diferents grups lingüístics de la nostra societat.

La preservació del valencià a més a més té implicacions econòmiques i educatives. Fomentar el valencià en l’àmbit educatiu enriqueix el desenvolupament dels estudiants i aporta oportunitats professionals en sectors com la traducció, l’educació i el turisme, claus al nostre territori.

Una llengua és més que un codi de comunicació, es la finestra per la qual mirem i interpretem la realitat i el mirall en què reflectim la nostra identitat i cultura com a poble per aixó el dia de avui, Dia Internacional de la Llengua Materna, ens recorda la importància de preservar el valencià. I recordeu que per tal de cuidar la llengua, el millor que podem fer és utilitzarla!