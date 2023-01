L’Observatori del Canvi Climàtic obri les portes per a la celebració del Dia Mundial de l’Educació Ambiental

L’Observatori Municipal del Canvi Climàtic de la Fundació València Clima i Energia oferix entrada lliure a l’exposició permanent i redobla l’oferta d’activitats gratuïtes per a públic familiar els dissabtes

Dia Mundial de l’Educació Ambiental, i amb este motiu, la Fundació València Clima i Energia i l’Observatori del Canvi Climàtic han preparat un ampli programa commemoratiu per a demà dijous.

Que inclou visites a la seua exposició permanent al barri del Cabanyal. A més d’activitats per a tots els públics, que tindran lloc, en horari de demà i de vesprada.

Tal com ha manifestat el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon. “Qualsevol data és bona per generar consciència i reflexionar sobre les conseqüències del canvi climàtic.

L’educació ambiental és una ferramenta clau per sensibilitzar la població. Per estar més formats i més informats sobre el que fem. Per fer-nos més responsables i també més exigents a l’hora de demanar responsabilitats a les institucions.”



Visites al l’Observatori del Canvi Climàtic

De matí, un grup d’estudiants d’ESO de Som Escola visitaran l’Observatori per a realitzar l’activitat .“Les teues decisions compten”, on s’ensenya la repercussió i les conseqüències que les decisions individuals i les accions quotidianes tenen sobre el planeta i els seus ecosistemes.

Iniciatives que es duen a terme de manera habitual sense parar-se a pensar en alternatives més sostenibles. Per la vesprada, serà el torn de visita per a l’alumnat de la Universitat Popular de Marxalenes. La Parreta que rebran per part de les educadores del centre el taller “El canvi climàtic en directe”, una activitat per a adults. La qual permet conéixer la problemàtica del canvi climàtic, les causes i les conseqüències. Amb demostracions visuals i experiments de processos com l’efecte d’hivernacle, el desglaç, la sequera i la formació d’aiguamolls.

Celebració del Dia Mundial de l’Educació Ambiental

El regidor Alejandro Ramon ha explicat que “des de l’Ajuntament de València ens sumem a la celebració del Dia Mundial de l’Educació Ambiental. Perquè tenim un compromís amb l’educació i la sostenibilitat”. “Este dia –ha subratllat- és una bona excusa per a parlar d’educació i medi ambient. Per a posar en l’agenda la seua importància i la gran labor que fan els educadors i les educadores mediambientals. Des del convenciment que l’educació ambiental és un treball de tots els dies”.

Amb este objectiu, a més de mantindre les portes obertes en l’horari habitual de manera gratuïta i l’oferta d’activitats per a grups amb reserva, l’Observatori del Canvi Climàtic multiplica l’activitat per a públic familiar els dissabtes de matí. En paraules de Ramon, “la primera edició dels Dissabtes DiverActius ha sigut un èxit. Comencem a finals de l’any passat i vam haver d’ampliar l’oferta durant les vacances de Nadal per la gran demanda. Totes les sessions han tingut aforament complet i s’ha hagut de treballar amb llistes d’espera. És una demostració que la gent té interés per este tema i volem donar resposta a esta demanda”.

Les activitats són totalment gratuïtes

però és necessari inscriure's perquè l'aforament és limitat. El calendari comença este mateix dissabte, dia 28 de gener, i es prolongarà, en principi, fins al dissabte 22 d'abril, data en què se celebra el Dia Mundial de la Terra. Les activitats començaran normalment a les 11 del matí, i inclouen des de tallers sobre estalvi energètic a manualitats, jocs de ludoteca o conta-contes.