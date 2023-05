La plaça de l’Ajuntament acull diumenge 21 de maig activitats per commemorar el Dia Mundial de les Abelles

Els bombers demostraran com es du a terme el rescat d’un eixam

L’Ajuntament de València se sumarà el diumenge, 21 de maig, a la celebració del Dia Mundial de les Abelles. Que es commemora oficialment el dissabte dia 20. Amb este motiu, l’Observatori Municipal de l’Arbre de València (OMAV), amb la col·laboració de l’Associació Valenciana d’Apicultura Urbana (AVAU).

Habilitarà a la plaça de l’Ajuntament dos carpes informatives per alertar i sensibilitzar a la població de les bondats d’estos insectes pol·linitzadors que beneficien tant a les persones com al planeta. La jornada, que començarà a les 10 hores del matí, s’allargarà fins a les 19 hores. La ciutadania podrà gaudir d’un mercat ambulant de productes apícoles locals, així com d’activitats i tallers per a totes les edats. Entre les propostes destaca la demostració d’un rescat d’un eixam que protagonitzaran els bombers a la balconada de la façana principal de la casa consistorial.

Observatori Municipal de l’Arbre de València

Esta celebració s’emmarca en el treball que desenvolupa l’Observatori Municipal de l’Arbre de València (OMAV). Que tot i que s’encarrega de protegir i traslladar a la ciutadania informació sobre l’arbrat de la ciutat i, en concret, de l’arbrat protegit de titularitat municipal (APM). També realitza tasques amb la població d’abelles de la ciutat. Concretament, l’OMAV desplega accions per recuperar eixams urbans a les zones verdes de València. També gestiona i cura de l’Abellar Municipal de València, al mateix temps que organitza activitats educatives al seu voltant.

Este diumenge el personal de l’Observatori Municipal de l’Arbre de València. Que depén de la Regidoria d’Ecologia Urbana, i membres de l’associació AVAU repartiran material divulgatiu i informatiu sobre l’important paper de les abelles. També exposarà tot el material utilitzat en la gestió d’estos insectes (vestits, fumadors, bucs amb alces, bresques…).

Entre les activitats s’inclou la possibilitat de contemplar un buc d’observació a les abelles en viu. Així com conéixer l’àmplia varietat de productes que s’obtenen dels bucs, o els subproductes elaborats a partir d’ells (com la cera, el pròpoli, o la gelea reial, entre altres). Hi ha també un degustador de la mel aconseguida en l’abellar municipal, i un photocall perquè la ciutadania que s’acoste puga emportar-se una foto de record del Dia Mundial de les Abelles. El públic infantil també tindrà el seu espai, amb activitats complementàries i tallers de fabricació de ciris amb cera, hotels d’insectes o pintura.