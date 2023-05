La Unitat de Deshabituació de Tabac d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera abasta els 500 pacients

Esta Unitat serveix de suport a professionals d’Atenció Primària del Departament de Salut

Són pacients amb patologia greu vinculada al tabac, pacients amb més de 3 recaigudes en el tabaquisme i fumadores embarassades, entre altres

Dona que va començar a fumar amb 16 anys o menys i amb un grau de dependència alt. Perfil mitjà del pacient atés per la Unitat

La Unitat de Deshabituació de Tabac d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera ha abastat ja els 500 pacients tractats. Segons les dades que s’han donat a conéixer hui amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac.

Esta Unitat atén pacients que sol·liciten ajuda per a deixar de fumar i no ho poden fer solos. Es tracta de pacients amb patologia rellevant vinculada amb el tabac. Com a infart de miocardi, cardiopatia isquèmica, ictus, trombosi, patologia respiratòria crònica i pacients amb càncer.

També atén pacients amb més de 3 recaigudes en el tabaquisme i fumadores embarassades o que es troben en període de lactància i a les seues parelles fumadores.

L’atenció a estos pacients, que són derivats a la Unitat des de les consultes d‘Atenció Primària pel metge o matrona, és presencial i/o telefònica, individual i grupal, a través de tallers amb sessions programades. Tant abans com després de deixar l’hàbit tabàquic.

“La metodologia que s’utilitza amb estos pacients és doble: motivacional i farmacològica

Segons ha destacat la Dra. Rosa Albelda, coordinadora de la Unitat, “la metodologia que s’utilitza amb estos pacients és doble: motivacional i farmacològica. Així, d’una banda, se’ls ofereix suport psicològic motivacional per a conéixer i afrontar els vincles interns i externs, les creences, la funcionalitat que té fumar i se’ls ofereix eines per a abordar la síndrome d’abstinència i adquirir habilitats i alternatives en situacions de risc. D’altra banda, si es requereix tractament farmacològic, se’ls proporciona amb fàrmacs útils i segurs perquè puguen deixar de fumar”.

Unitat de suport a professionals d’Atenció Primària

Així mateix, la Unitat funciona com a suport als professionals sanitaris d’Atenció Primària (mèdics i pediatres, infermers i matrones). Resolent els seus dubtes respecte als seus pacients que desitgen deixar de fumar.

“Les zones bàsiques amb les quals mantenim esta interconsulta amb professionals d’Atenció Primària són les de l’Alcúdia (Guadassuar), Algemesí (Albalat), Alzira (Corbera), Carcaixent i Sueca (Riola, Polinyà de Xúquer, Fortaleny, El Perelló i Mareny de Barraquetes)”, ha afirmat la Dra. Albelda, qui ha assenyalat que “en breu s’activarà la interconsulta amb les zones bàsiques de Carlet i Alberic. Després de l’estiu, amb les de Cullera, Benifaió i Alginet”.

Perfil mitjà del pacient atés

Pel que fa al perfil mitjà del pacient que ha sol·licitat ajuda per a deixar de fumar, cal destacar que el 72% han estat dones i el 28% han estat homes.

En el 78% dels casos, els pacients atesos van començar a fumar amb 16 anys o menys i en el 22% dels casos van començar a fumar amb més de 16 anys. “Dels pacients atesos, el més precoç va començar a fumar amb 9 anys. Mentre que el més tardà tenia 25 anys quan va consumir el seu primer cigarret”, ha puntualitzat la Dra. Albelda.

Grau de dependència al tabac dels pacients atesos

Quant al grau de dependència al tabac dels pacients atesos, el 49,3% ha presentat una dependència alta. Mentre que el 32,5% ha mostrat una addicció moderada. En el 18% restant, el grau de dependència ha estat baix.

Respecte als motius de derivació a la Unitat per part dels professionals d’Atenció Primària, en el 40% dels casos la raó ha sigut patologia greu vinculada a l’hàbit tabàquic (patologia cardiovascular en el 35% dels casos, patologia respiratòria en el 27%, càncer en el 21% i altres patologies en el 17% dels casos).

Les matrones del Departament de Salut han derivat el 35% dels casos atesos. D’ells, el 79% han estat dones que es trobaven en període de gestació i el 7%, dones derivades durant la lactància. Així mateix, el 12% dels casos derivats per matrones han sigut parelles de dones embarassades o en període de lactància i el 2% s’han derivat per dificultats en la concepció.

Un 10% dels pacients atesos per la Unitat han estat derivats des de les consultes d’Atenció Primària per haver tingut més de tres recaigudes en el tabaquisme. El 15% restant ha sigut derivat per altres motius.

Quant al tractament rebut, el 27% dels pacients atesos han rebut exclusivament tractament motivacional. Mentre que en el 73% el tractament ha estat motivacional i farmacològic.