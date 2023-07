El PSPV-PSOE aposta “tot al roig” per al 23J: “Els i les joves es juguen tindre una beca per a estudiar en igualtat, el bo lloguer i un salari digne”

La ministra de Ciència i Innovació i cap de llista del PSOE per la província de València, Diana Morant, defensa “l’acció de l’esquerra, enfront de la inacció i el descrèdit de la dreta”: “Si volem avançar en drets i llibertats, i no tornar cap endarrere, cal votar al PSOE”



El secretari general de Joventuts Socialistes i candidat al Congrés dels Diputats, Victor Camino, aposta per “reivindicar i humanitzar tot el que hem aconseguit”: “Hem aconseguit fer grans coses junts i ara els joves estem millor que en 2018”

El PSPV-PSOE ha apostat aquest dijous “tot al roig” per a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol i ha recordat que “els i les joves del nostre país es juguen en aquestes eleccions tindre una beca per a estudiar en igualtat d’oportunitats, tindre un bo lloguer per a accedir a un habitatge i un salari digne per a tindre un projecte de vida”.

Així s’han manifestat hui la ministra de Ciència i Innovació i cap de llista del PSOE per la província de València, Diana Morant, i el secretari general de Joventuts Socialistes i candidat al Congrés dels Diputats, Víctor *Camino, en una trobada celebrada a Cullera amb joves amb els qui han analitzat les polítiques de joventut que s’han desenvolupat en els últims anys.

En aquest sentit, Morant ha defensat que “l’acció de l’esquerra enfront de la inacció i el descrèdit de la dreta” i ha afirmat que “si volem avançar en drets i llibertats, i no tornar cap endarrere, aquest 23J cal votar al PSOE”: “Totes les lleis que hem impulsat des del Govern de Pedro Sánchez són per a millorar la vida de la gent i no per a retallar, com feien altres governs”.

Així mateix, el cap de llista per València ha posat l’accent en l’agenda feminista i en “la necessitat avançant cap a la igualtat”, al mateix temps que ha lamentat que “el masclisme continue marcant les masculinitats de molts xiquets”. A més, ha alertat que “el masclisme ens fa mal a tots” i ha apostat per “equilibrar els desequilibris amb discriminació positiva”: “La llei de paritat que hem impulsat des del Govern que permetrà que en els llocs de responsabilitat de les empreses hi haja una paritat real entre homes i dones”.

Amb això, la dirigent socialista ha destacat que “el Partit Popular s’ha llevat la careta i ha descobert el pastís amb Feijóo coquetejant amb l’extrema dreta” i ha indicat que “ens juguem molt, perquè el que tenim davant és perillós”: “Hem de continuar escrivint la millor història per a la millor Espanya, perquè Espanya és millor que ells”

LA VEU JOVE

Per part seua, el secretari general de Joventuts Socialistes i candidat al Congrés dels Diputats, Víctor *Camino, ha apostat per “reivindicar i humanitzar tot el que hem aconseguit” i ha subratllat que “junts hem aconseguit fer grans coses i ara, sens dubte, els joves estem millor que en el 2018”: “la decisió que prenguem el pròxim 23 de juliol no pot ser una qüestió d’atzar perquè ens juguem els avanços en igualtat i els drets LGTBi, les beques i la pujada del SMI a 1.080 euros”.

En aquesta línia, Camí ha assegurat que “necessitem d’un govern socialista perquè els joves puguem continuar igualant-nos” i ha defensat que “els joves som la palanca del canvi que es posarà la vacuna contra el negacionismo i que continuarà defensant tots aqueixos drets que no ocorren per accident”. “El pròxim 23j hi ha moltes preguntes però la resposta és la papereta del PSOE”, ha conclòs.