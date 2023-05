Dimas Vázquez es presenta a la reelecció com un alcalde de tots

Divendres passat dia 5 de maig, a l’esplanada del pavelló cobert de Sueca, va tindre lloc la presentació de la candidatura del PSPV-PSOE de Sueca. Una candidatura amb l’experiència dels regidors i l’alcalde de l’actual de la mà d’una molt complicada legislatura. A més de noves incorporacions amb moltes ganes de continuar millorant Sueca. Des del seu perfil professional, i en bastants casos, des de la seua joventut.

A l’acte van assistir i van intervindre, el SG Província, Carlos Fernández Bielsa, el SG de Comarca, Rafael Gisbert, i el SG local, Vladimir Micó.

Assistència d’alcaldes d’altres pobles, i més de 200 persones



La resposta a aquesta convocatòria, va ser notable, amb l’assistència d’alcaldes d’altres pobles, i més de 200 persones. Que van ser presents en l’acte de presentació, en el qual es va parlar de tots els avantatges que suposaria el fet que el President Puig. Torne a ser-ho, i l’alcalde Dimas Vázquez, puga tornar a obtindre l’alcaldia.



La intervenció de l’actual alcalde, no va ser una intervenció de faristol a l’ús, sinó que va ser més aviat una exposició tipus “Steve Jobs” en les seues presentacions. De manera que els assistents van estar molt pendents i connectats amb tot l’exposat allí per Dimas Vázquez. Qui va optar per realitzar de manera gràfica i amb una gran quantitat d’exemples, un viatge en el temps per la legislatura que acaba, i per la qual podria ser, a partir de juny, amb la seua continuïtat en la gestió i la del seu equip.



Vázquez va voler recalcar, els complicats inicis de legislatura, amb infinitat de situacions dramàtiques, a les quals amb temprança i bona gestió. Es van poder trobar solucions factibles envers els seus veïns. Malgrat aqueixa arrancada, el qual va provocar que, dels quatre anys que sol tindre un mandat. Per les circumstàncies pandèmiques i econòmiques que tots coneixem. Aquest fora operatiu, en poc més de dos anys i mig, l’actual alcalde va fer una exposició extensa de tots els objectius complits en tan poc temps. Així com d’una part del que tenen preparat per a la nova legislatura, si tornen a governar la nostra ciutat.

L’equip de Dimas Vázquez, es va mostrar molt satisfet



L’equip de Dimas Vázquez, es va mostrar molt satisfet, per la important injecció d’ànim que li va transmetre el públic assistent. Al qual es van mostrar molt agraïts, i al qual li van sol·licitar que es convertisquen en transmissors amb els seus amics i familiars. De tots els avantatges que suposaria triar l’opció de Dimas Vázquez i la seua candidatura. Perquè puguen continuar millorant Sueca i tot el seu territori, i d’aqueixa manera. Contribuir al fet que la Capital de la Ribera Baixa avance. Amb un alcalde, com ho ha sigut fins ara, un alcalde de tots i per a tots.



“El suport de la meua família ha sigut fonamental, per a navegar fins al dia de hui, i per a si la ciutadania ho estima el dia 28 de maig. Continuar treballant perquè Sueca avance i tots puguem estar orgullosos de la nostra ciutat, la nostra costa i el nostre entorn”.