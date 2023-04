Dimecres Sant a Torrent

La Trobada de la Verónica i les representacions de la passió protagonitzen els actes del Dimecres Sant

El Dimecres Sant es va viure a la ciutat de Torrent amb la passió característica d’aquesta data. La processó penitencial i representació vivent de les Negacions de Pedro va obrir la programació de la jornada. Amb un recorregut que es va iniciar en la parròquia de Sant Luís Bertrán i va finalitzar en la plaça Moralets. On el grup dramàtic de la germanor va interpretar la reconeguda escena. Tot seguit, les germanors Vera Cruz i Crist Resucitado, Crucifixió del Senyor i Ecce-Homo van acompanyar a la germanor del Crist de Medinaceli. En el trasllat del Pas de Jesús de Medinaceli. Que va finalitzar en la parròquia de Muntanya-Sión.

La Trobada de la Verónica

Posteriorment, va tindre lloc una de les processons més destacades del Dimecres Sant, la Trobada de la Verónica. Com és habitual, el Pas de la Santa Faç va eixir de la parròquia de Sant Lluís Bertrán fins a arribar la parròquia de Muntanya-Sión.

Sent acompanyat en aquesta ocasió per les germanors Sant Sepulcre i Santa Faç. Mentre que el Pas de la Verónica va fer el recorregut fins a la parròquia de Muntanya-Sión. Acompanyat per les germanors Sant Sopar, Jesús Natzare i La nostra Senyora dels Dolors. La imatge de la Verónica i la de Jesús camí de la seua crucifixió es van trobar en la plaça Bisbe Benlloch.

Davant multitud de veïns de Torrent que contemplaven l’escenificació de la trobada de Jesús i la compassió de Verónica. Qui li asseca la suor i li cura les ferides. Una vegada finalitzat la trobada, tots dos passos van continuar els recorreguts establits fins a arribar a la parròquia de Muntanya-Sión.

Viacrucis de la germanor del Davallament de la Creu

A la mateixa hora es va celebrar el viacrucis de la germanor del Davallament de la Creu. El qual va finalitzar en la parròquia de Sant Luís Bertrán. Juntament amb un altre dels actes més destacats de la nit. El trasllat i representació vivent de les Tres Caigudes de Jesús en el Camí del Calvari.

En el qual va participar la germanor del Diví Costat de Crist en companyia de GTI Grup de Teatre. Després va arribar el trasllat penitencial del pas dels Set Paraules i el Crist del Perdó. Protagonitzat per totes dues germanors i amb un recorregut que va culminar a la Casa Museu de la Setmana Santa. Com a colofó, a mitjanit es van celebrar el trasllat d’oració i penitència del Pas de l’Oració de l’Hort.

Popularment coneguda com la processó de les cadenes, i el trasllat del Pas del Prendiment de Jesús. En el qual la germanor va ser acompanyada per la Schola Gregoriana Laetentur.

Els actes continuen aquesta nit amb la següent programació:

20.30 h Trasllat Penitencial del Pas del Sant Calze

21.00 h Processó penitencial del Pas del Ecce-Homo

21.10 h Trasllat processional del Pas de Jesús Nazareno i Simón Cirineo

22.00 h Trasllat processional del Pas del Sant Enterrament

22.00 h Acte d’Oració. Germanor de Ntra. Sra. dels Dolores

22.30 h Trasllat processional del Pas de Ntra. Sra. dels Dolores

24:00 h Solemne processó del Silenci i del Perdó