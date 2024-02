Diputats autonòmics visiten Sueca per a interessar-se per l’estat actual del projecte de renovació i ampliació del Centre de Salut

El diputat provincial a les Corts Valencianes i portaveu del grup socialista de Sanitat, Rafa Simó, ha realitzat una visita al Centre de Salut de Sueca

El diputat provincial a les Corts Valencianes i portaveu del grup socialista de Sanitat, Rafa Simó. Ha realitzat una visita al Centre de Salut de Sueca per a interessar-se per l’estat actual del projecte de renovació i ampliació d’estes instal·lacions. Després del compromís adquirit per part de la Conselleria en la passada legislatura, i que en estos moments es troba en fase de licitació.

Simó ha acudit acompanyat per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; el també diputat autonòmic suecà, Benjamín Mompó; i altres càrrecs comarcals del partit. Per a visitar el centre i conéixer de primera mà les necessitats. Que es van exposar en el seu moment i que van ser contemplades per les institucions autonòmiques per a desenvolupar-se en un termini curt de temps.

“La visita que fem hui té com a objecte conéixer les necessitats i inquietuds en matèria de sanitat de Sueca i tota la comarca. També per a fer un seguiment d’aquelles inversions en infraestructures sanitàries que es van deixar tramitades en un moment més o menys avançat de l’anterior legislatura. Finalment conéixer tot allò que preocupa els professionals sanitaris sobre la base dels nous decrets que en les últimes setmanes la conselleria de Sanitat ha publicat”, ha explicat Rafa Simó.

Per la seua part, l’alcalde, Dimas Vázquez, ha agraït la visita dels dos diputats per a interessar-se de primera mà per la situació actual d’este projecte, “. Que es va presentar ací mateix, a les portes d’este Centre de Salut, i que contemplava la construcció de 17 noves consultes. Un servici de Mamografia, un quiròfan per a intervencions menors i la ubicació del servici de Rehabilitació en la planta baixa. Una actuació a la qual se li va donar una prioritat en l’anterior legislatura i que ara sembla alentir-se”.

L’alcalde ha assenyalat que, des de fa temps, ve sol·licitant una reunió amb els responsables de la Conselleria per a conéixer noves dades sobre el projecte, que es troba en fase de licitació, sense obtindre fins al moment resposta.