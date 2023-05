L’ajuntament d’Alfafar ha ajudat a un grup de veïns d’una finca d’Alfafar a denunciar una situació d’acossos constants per part de la Sareb durant quasi quatre anys on s’els acusa de no pagar les quotes de les seues cases.

En les seues denúncies, parlen d’amenaces per a fer-los fora de casa, de deutes ficticis o de falses acusacions d’impagament, de portar-los a juí, fins i tot d’acusar-los d’okupes.